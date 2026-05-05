La ciudad de España que está entre los mejores destinos de Europa para viajar en familia este verano

Elegir destino para unas vacaciones de verano en familia no siempre es fácil: hay que equilibrar planes para niños, descanso y propuestas para disfrutar juntos. Con el objetivo de facilitar esta decisión, TUI ha elaborado un ranking de los mejores destinos europeos costeros, o próximos al mar, tras analizar más de 150 ciudades y zonas de costa.

El estudio tiene en cuenta factores clave como la oferta de ocio infantil, incluyendo parques temáticos, heladerías, espacios de juegos o piscinas, entre otros; la variedad de actividades para todas las edades, el número de alojamientos adaptados a familias y las condiciones climáticas durante los meses estivales.

Asimismo, el análisis incorpora la oferta de experiencias familiares disponibles en destino, un elemento que cada vez influye más en la planificación de las vacaciones. Según una encuesta reciente de TUI Musement, la división especialista de excursiones y actividades de TUI Group, entre las familias con niños que suelen reservar actividades durante sus viajes, más del 66 % contrata al menos dos. Los planes que más interés despiertan son los parques temáticos y de ocio familiar (más del 76%), seguidos de las excursiones en barco (casi el 68%) y las actividades al aire libre (más del 65%).

El resultado es una selección de destinos que destacan no solo por su atractivo turístico, sino por ofrecer experiencias que conectan a pequeños y mayores.

Los 5 mejores destinos de Europa para este verano

1. Lisboa, Portugal

Barrio de la Alfama, Lisboa | iStock

Con una puntuación de 9,16 sobre 10, la capital portuguesa encabeza la clasificación, con buenos resultados en todas las categorías analizadas. La ciudad cuenta con 17 parques y 37 hoteles para familias por cada 10 km², una de las mayores densidades del ranking. Además, la buena calificación (7,36/10) en ocio infantil, refleja la amplia variedad de propuestas para niños, desde zonas de juegos hasta heladerías.

Algunas de las excursiones más demandadas son paseos en barco por el río Tajo, visitas al Oceanario o al estadio y museo del SL Benfica, ideales para combinar con días de descanso en las playas de la región.

2. Nápoles, Italia

Catedral de Nápoles | Imagen de Palickap, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Gracias a sus agradables temperaturas estivales (25,2 °C de media), la oferta de ocio infantil y la variedad de planes para descubrir la ciudad, Nápoles se posiciona como una opción muy completa para familias que buscan cultura, diversión y sol, con más de 150 experiencias disponibles en TUI Musement.

Entre las propuestas que mejor encajan con un viaje con niños destacan visitas a lugares emblemáticos como el Castel Sant’Elmo o adentrarse en los misteriosos pasadizos de Nápoles Subterránea, que combinan entretenimiento y aprendizaje y permiten acercarse a la historia de forma amena.

3. Oporto, Portugal

Oporto, Portugal | iStock

El tercer puesto es para otro destino portugués, confirmando el liderazgo del país en vacaciones en familia. Oporto (9,01/10) cuenta con 13 parques y 32 hoteles family-friendly por cada 10 km², con una amplia variedad de opciones concentradas en una misma zona. Los niños pueden disfrutar de paseos junto al río, amplios espacios verdes o divertirse en la playa de Matosinhos.

Entre las propuestas que suelen atraer a las familias, destacan la visita a la emblemática Librería Lello, cuya estética recuerda al universo de Harry Potter, así como juegos de exploración para descubrir el casco antiguo de forma divertida. Para quienes quieran ampliar la escapada, los cruceros por el Valle del Duero son una opción perfecta para descubrir uno de los paisajes más emblemáticos de Portugal.

4. Catania, Italia

Catania, Sicilia | Getty

La ciudad siciliana, que combina patrimonio, playa y naturaleza, ocupa el cuarto puesto con una valoración de 8,99 sobre 10 y una temperatura media estival de casi 27 °C.

Las familias pueden alternar paseos por el centro barroco y jornadas de relax junto al mar con excursiones al Volcán Etna, una experiencia especialmente atractiva para los niños por su componente de aventura y descubrimiento. También son muy apreciadas las excursiones en barco para descubrir algunas de las bahías más bonitas de Sicilia.

5. Barcelona, España

Park Güell, en Barcelona | iStock

Con una puntuación de 8,92/10, la Ciudad Condal cierra el top 5 y destaca por su combinación de ocio urbano, espacios al aire libre y propuestas culturales para todas las edades. Su potencial como destino familiar se refleja también en la amplia variedad de experiencias disponibles en TUI Musement, la mayor de todo el ranking en esta categoría.

Barcelona sobresale también por el alto número de parques y zonas verdes por km², y visitas como el Park Güell se mantienen entre las favoritas para hacer con niños. Además, las obras de Gaudí, como la Casa Batlló o La Pedrera, despiertan la imaginación de los más pequeños. Según TUI Musement, muchas familias aprovechan su estancia en Barcelona para incluir una excursión a PortAventura Park.