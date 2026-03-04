Viajar en Semana Santa: Los destinos a los que tienes que ir para ahorrar dinero

Los datos son claros: esta Semana Santa, los viajeros españoles tienen la vista puesta en los destinos internacionales. Las búsquedas de vuelos, hoteles y coches de alquiler fuera de España crecen un 3 %, 17 % y 16 % respectivamente en comparación con el año pasado, a diferencia de las realizadas a destinos nacionales, que muestran caídas en las tres categorías.

KAYAK, un buscador de viajes líder, ha analizado los datos de búsqueda de los españoles para revelar cuáles son los destinos más buscados, los de mayor tendencia y aquellos en los que los viajeros pueden encontrar los mayores ahorros en vuelos este año. Además, el buscador de viajes también desvela qué viajeros internacionales muestran más interés por viajar a España.

Vuelos baratos por internet | iStock

En lo que a precios se refiere, aquellos que estén preocupados por su presupuesto podrán estar tranquilos. Los datos señalan que volar esta Semana Santa será más barato que el año pasado, concretamente, un 20 % más económico a destinos internacionales y un 9% a destinos nacionales, lo que facilita poder realizar una escapada sin tener que pensar demasiado en cada línea de gasto.

Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "Para asegurar la escapada perfecta de Semana Santa también hay que saber qué días evitar si queremos viajar más tranquilos. Nuestros datos señalan que el 28 de marzo es el día más buscado para volar a destinos internacionales y el 2 de abril para destinos nacionales, mientras que la fecha de regreso más buscada tanto para viajes internacionales como nacionales es el 5 de abril. Por ello, si los viajeros pueden adelantar o retrasar su salida o regreso incluso un día, podrían evitar contratiempos en el viaje o grandes aglomeraciones en los aeropuertos, mientras aprovechan al máximo el descanso".

Los destinos más buscados por los españoles y los de mayor tendencia

Puente de Londres | LONDON AND PARTNERS | Europa Press

Entre los destinos más buscados por los españoles, los núcleos urbanos europeos dominan. Según las búsquedas de vuelos, Londres ocupa el primer puesto con un precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica de 134 €, seguido de cerca por París (167 € de media), Roma (190 € de media), y Ámsterdam (195 € de media). En España, Santa Cruz de Tenerife se cuela entre los cinco primeros con precios medios de vuelo de 245 €, demostrando que una escapada soleada en casa aún puede competir con las capitales más grandes del continente.

París y la catedral de Notre Dame al fondo | iStock

Más allá de estos favoritos clásicos, algunos destinos están ganando impulso esta Semana Santa. Edimburgo se posiciona como el destino de mayor tendencia entre los viajeros españoles, con un incremento en las búsquedas de vuelos de un + 35 % en comparación con el año pasado y precios medios 246 €. A la capital escocesa la sigue Atenas, otro destino que también está ganando popularidad, con un + 27 % en búsquedas de vuelos en comparación con 2025 y precios medios de 283€.

Las mayores caídas de precios: a dónde ir para ahorrar esta Semana Santa

Kayak viajar en Semana Santa | KAYAK

Para ayudar a los viajeros a aprovechar al máximo su presupuesto esta Semana Santa, KAYAK ha analizado los destinos que muestran las mayores caídas en los precios de los vuelos en comparación con 2025. El resultado es una combinación de escapadas urbanas fáciles y rutas de larga distancia, dignas de una lista de deseos y con caídas de hasta el 30 % en los precios de los vuelos (incluso para algunos de los destinos más buscados de este año, como Ámsterdam (- 30 %) y Londres (- 29 %).

Turismo receptor: España en la lista de deseos de daneses, alemanes y austríacos

De acuerdo con las búsquedas de vuelos, los viajeros de Dinamarca, Alemania y Austria son los que muestran más interés en viajar a España esta Semana Santa. No obstante, el atractivo de España como destino aumenta en mercados clave como Italia, Polonia y Finlandia, cuyas búsquedas de vuelos para viajar a destinos españoles crecen un 97 %, 78 % y 30 % respectivamente, en comparación con la Semana Santa de 2025.

Además, en el ranking de los destinos europeos más buscados por los viajeros internacionales, Barcelona y Málaga ocupan la cuarta y quinta posición, sólo por detrás de Londres, París y Roma.