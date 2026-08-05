El pueblo más bonito de España para viajar en agosto de 2026 está en Aragón según National Geographic

Como bien sabrás, cada mes National Geographic escoge un pueblo de España como el más bonito para visitar. En julio el afortunado fue Celorio, situado en el concejo de Llanes, en el oriente de Asturias. Y en esta ocasión la revista ha viajado hasta Aragón para hablarnos de Valderrobres.

Situado en la comarca del Matarraña, al este de la provincia de Teruel, este municipio parece detenido en el tiempo. Basta cruzar su famoso puente medieval para comprender por qué está considerado uno de los pueblos más bonitos de Aragón y uno de los conjuntos históricos mejor conservados del país.

Su perfil, dominado por el castillo y la iglesia de Santa María la Mayor, es una de las imágenes más reconocibles del turismo rural aragonés. Pero más allá de su espectacular silueta, Valderrobres invita a perderse entre callejuelas empedradas, casas señoriales y edificios históricos que narran siglos de historia.

Cruzar el puente medieval y entrar en otra época

La visita comienza en uno de los rincones más fotografiados del pueblo: el Puente de Piedra, construido en el siglo XIV sobre el río Matarraña. Sus arcos ojivales conducen hasta el Portal de San Roque, una de las antiguas puertas de la muralla medieval y la principal entrada al casco histórico. Cruzarlo es como atravesar una puerta al pasado.

Una vez dentro, las calles se estrechan y ascienden entre fachadas de piedra, balcones de madera y edificios que conservan la esencia medieval de la localidad.

Un castillo que domina todo el Matarraña

En la parte más alta se alza el Castillo-Palacio de Valderrobres, una fortaleza gótica construida entre los siglos XIV y XV que fue residencia de los arzobispos de Zaragoza.

Además de recorrer sus salas, patios y estancias históricas, desde sus murallas se obtienen algunas de las mejores vistas del casco urbano y del paisaje del Matarraña. Está considerado uno de los castillos más importantes y mejor conservados de la provincia de Teruel.

La iglesia de Santa María la Mayor

Junto al castillo se encuentra la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los mejores ejemplos del gótico turolense.

Su gran portada, presidida por un espectacular rosetón, y el corredor elevado que la comunica con el castillo forman uno de los conjuntos monumentales más singulares de Aragón. El templo está declarado Monumento Histórico-Artístico y constituye una de las grandes joyas patrimoniales del municipio.

La Plaza de España y el Ayuntamiento renacentista

Descendiendo por las calles medievales se llega a la Plaza de España, auténtico corazón de Valderrobres.

Aquí destaca la Casa Consistorial, un elegante edificio renacentista terminado en 1599. Su galería de arcos de medio punto y su alero de madera tallada lo convierten en uno de los ayuntamientos históricos más bellos de Aragón. De hecho, su arquitectura fue tomada como modelo para una de las construcciones del Poble Espanyol de Barcelona durante la Exposición Internacional de 1929.

Un paseo entre palacios y casas señoriales

Gran parte del encanto de Valderrobres reside en su arquitectura civil. Paseando por sus calles aparecen antiguas casas nobiliarias como la Casa Molés, la Casa Foz, la Casa Pereret o la Casa Loscos, magníficos ejemplos del Renacimiento aragonés.

A ellas se suman edificios históricos como el antiguo hospital, pequeñas plazas y rincones que conservan intacta la atmósfera medieval de la villa. Todo el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Gastronomía con sabor al Matarraña

Después de recorrer el pueblo, merece la pena sentarse a descubrir la cocina tradicional de la comarca.

Entre sus especialidades destacan el ternasco de Aragón, el cabrito, los embutidos artesanos, los escabechados y el aceite de oliva producido en los olivares del Matarraña. La zona también es conocida por sus vinos y por una gastronomía que combina tradición y producto local.

Un punto de partida para descubrir el Matarraña

La ruta del Parrizal de Beceite: Un paraíso de aguas cristalinas en Teruel | iStock

Valderrobres también es la puerta de entrada perfecta para explorar una de las comarcas más bellas de Aragón. Muy cerca se encuentran otros pueblos con encanto como Calaceite, La Fresneda, Beceite o Cretas, además de espacios naturales como Los Puertos de Beceite, ideales para practicar senderismo, rutas en bicicleta o disfrutar de pozas naturales durante el verano.