El pueblo medieval de Girona que se ha convertido en un escenario de cuento por el rodaje de Enredados

Girona lleva años en la lista de destinos que enamoran al cine antes que a los turistas, y este verano lo ha vuelto a demostrar: durante dos semanas, su casco antiguo ha dejado de ser Girona para convertirse en Corona, el reino ficticio de Enredados, el 'live action' que Disney prepara sobre la historia de Rapunzel.

El rodaje terminó ayer, 3 de agosto. Y eso es una buena noticia para ti: las calles vuelven a estar abiertas, los cortes han desaparecido y los escenarios siguen exactamente donde estaban, porque ninguno es de cartón piedra. Te contamos cuáles son.

El epicentro de todo ha sido la catedral de Girona. Disney la eligió como castillo del reino de Corona y la intervino a fondo: retiró los bancos para dejar la nave diáfana, colgó grandes cortinajes en los arcos y llenó el altar de candelabros, esculturas de leones y sitiales de corte real. Las primeras imágenes filtradas del rodaje mostraron el interior vestido de azul y dorado, una paleta que se aleja del morado característico de la película animada de 2010 y que ya ha desatado el debate entre los fans.

Aunque el atrezo se haya desmontado, lo que hizo que la producción se fijara en ella sigue ahí. Su escalinata barroca de 90 peldaños es una de las más fotografiadas de Cataluña, y dentro te espera la nave gótica más ancha del mundo.

La producción no se quedó en la catedral. Estos son los puntos que puedes encadenar en un paseo de menos de dos horas:

Plaça dels Apòstols. Justo a los pies de la escalinata. Durante el rodaje llegó a funcionar como establo improvisado para los caballos que aparecen en las escenas.

que aparecen en las escenas. Pujada de Sant Domènec. La escalinata más cinematográfica de la ciudad se llenó de estandartes azules con un sol dorado en el centro, puestos de mercado y un tapiz tendido en mitad de los escalones, que además se pintaron para la ocasión.

Plaça dels Jurats. Aquí se montó un mercado medieval completo , con mesas, sillas y banderas del reino. En una de las paredes del Museu d'Arqueologia de Catalunya se instaló un mosaico de los reyes y la princesa perdida , un guiño directo a la película original.

, con mesas, sillas y banderas del reino. En una de las paredes del Museu d'Arqueologia de Catalunya , un guiño directo a la película original. Carrer dels Manaies, el Passeig Arqueològic y la muralla. Los otros tres escenarios confirmados por la producción, y de paso el mejor mirador de la ciudad: subir a la muralla al atardecer es el plan que nadie se arrepiente de hacer.

Plaça dels Lledoners. No sale en la película, pero fue el punto donde los fans se apostaron durante días para ver llegar a los actores. Desde ahí se domina la plaza dels Apòstols y el acceso a la catedral.

Besalú, la segunda parada del reino

La comitiva de Disney no se quedó solo en la capital. A finales de julio la producción se trasladó a Besalú, en La Garrotxa, para rodar en su puente medieval, lo que obligó a cortar el paso durante las grabaciones.

Si no conoces el pueblo, apúntalo igualmente. Besalú es uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Cataluña: su puente románico sobre el río Fluvià, con esa forma quebrada tan reconocible y su torre en mitad del recorrido, es de esas postales que no necesitan filtro. Y a su lado, el barrio judío y el mikvé, el baño ritual del siglo XII, único en la península. Está a unos 35 kilómetros de Girona, poco más de media hora en coche.

La película la dirige Michael Gracey, el mismo de 'El gran showman' y 'Better Man', sobre un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Teagan Croft, la Raven de 'Titans', es Rapunzel; Milo Manheim, de la saga 'Zombies', interpreta a Flynn Rider; y Kathryn Hahn da vida a la Madre Gothel. Diego Luna también forma parte del reparto, aunque Disney todavía no ha revelado su personaje. La fecha de estreno sigue sin anunciarse oficialmente.

Cómo llegar

Girona está a 38 minutos de Barcelona en AVE y a poco más de una hora en coche por la AP-7. Desde Madrid, el AVE directo tarda algo menos de cuatro horas. Una vez allí, todo el recorrido se hace a pie: el Barri Vell es pequeño y empinado, así que calzado cómodo.

Girona en Google Maps | Google Maps

El mejor momento para hacer la ruta es a primera hora de la mañana, antes de que abran los grupos organizados, o al final de la tarde, cuando la escalinata de la catedral se queda en sombra y las casas del Onyar se ponen de color. Conviene consultar horarios y entradas de la catedral en su web antes de ir, porque las visitas se han visto alteradas durante todo el rodaje.

Dos semanas de estandartes, caballos y princesas después, Girona ha vuelto a ser Girona. Aunque, si te fijas bien mientras subes los 90 escalones, entenderás perfectamente por qué Disney no tuvo que inventarse nada.