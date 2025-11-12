La cueva submarina más larga del mundo está en México

Sac Actun era una gran cueva submarina, un cenote de escándalo ubicado en Tulum, localidad famosa de la península del Yucatán y la región de Quintana Roo por sus ruinas mayas pero, desde que en el año 2018 se descubrió que esta cueva estaba unido al Sistema Dos Ojos, se convirtió en una de las más largas del mundo (se acerca a los 400 kilómetros); ahora bien, se trata de sistemas de cuevas que no han sido todavía totalmente explorados, de ahí que en ocasiones se hable de Sac Actun como la cueva submarina más larga y en otras del Sistema Ox Bel Ha.

El Gran Cenote de Sac Actun es el principio de todo un sistema de cuevas realmente espectacular: en 2007 se descubrió que estaba unido al Sistema Nohoch Nan Chich y en 2011 se comprobó que estaba también unido al Sistema Aktun Hu; por entonces Sac Actun superaba los 230 kilómetros.

Cenote. Península de Yucatán (México) | Pixabay

Sac Actun fue noticia en 2018 porque entonces se descubrió que estaba unido al Sistema Dos Ojos quedando claro que estamos ante un sistema de cuevas submarinas inmenso, tanto que desde entonces compite con el Sistema Ox Bel Ha por el título de cueva submarina más larga del mundo y, según avanzan en su exploración, a veces una es la más larga, a veces la otra.

En marzo de 2008 localizaron, a una profundidad de 60 metros, los restos de un mamut y, a 43 metros, un cráneo humano; posteriormente se encontraron también otros huesos humanos que acaban de componer un esqueleto humano completo de entre 12 y 13 mil años de antigüedad; es el esqueleto más antiguo de Latinoamérica y se trata de los restos de una mujer adolescente que fue denominada como Naia.

Como seguro imaginas no todos los cenotes que componen el Sistema Sac Actun, 248 en total, son accesibles pero sí lo es el propio cenote Sac Actun y lo cierto es que merece la pena la aventura porque en este cenote se conservan diversas formas geológicas y en ella viven murciélagos entre otros animales; para explorar este cenote no debes utilizar cremas para no contaminar y llevar traje de neopreno para soportar la temperatura del agua pues es baja; ten en cuenta que la entrada a este cenote incluye el acompañamiento de un guía del que no deberías alejarte.

Gran Cenote por la noche | Pexels

Si te atreves a explorar este cenote recuerda llevar no solo tu traje de neopreno sino también calzado resistente y apto para caminar en terrenos húmedos y rocosos, una cámara subacuática para inmortalizar este espectacular lugar y una linterna para no perderte nada por falta de luz.