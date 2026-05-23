Perú: de los vestigios incas al turismo wellness

Perú es un país interesante a rabiar como destino turístico porque allí podemos disfrutar no solo de lugares arqueológicos de primer nivel como el Machu Picchu o ciudades como Cuzco pero también entornos naturales de escándalo como el Cañón del Colca, la selva amazónica, la montaña de colores peruana, la cordillera Blanca de Perú o el lago Titicaca entre otros; es un país para recorrerlo entero y, como sucede cuando disfrutamos de un gran tour turístico, necesitamos parar y eso también podemos hacerlo en Perú, en el Valle del Colca, disfrutando a lo grande del turismo de bienestar.

Terrazas del Valle del Colca | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Algunas de las aguas termales más famosas del país andino están en el Valle del Colca porque están en un paisaje espectacular, entre volcanes, montañas y terrazas andinas; además, si te animas a recorrer este valle una vez que lo visitas para gozar de sus aguas termales, descubrirás que no defrauda a nadie: aquí está Yanque, un pueblo colonial que sirve como puerta de entrada al valle; también Coporaque, el pueblo más recomendado para conocer la cultura y tradiciones locales; y aquí está también la famosa Cruz del Cóndor, uno de los miradores más populares de los Andes, a la friolera de 3.800 metros de altitud sobre un cañón vertical en el que plena los cóndores.

Cruz del Cóndor | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Pero hablábamos del turismo termal en en este valle, de este valle como lugar de descanso y recuperación en un país de una riqueza cultural, patrimonial y natural de escándalo: cerca de Yanque están los baños termales de Chacapi, famosos por sus aguas con propiedades medicinales: zambullirte en estas aguas es una experiencia de lo más sugerente porque están a 45ºC en sus pozas y en un entorno de ambiente fresco; otros baños termales importantes de la zona son los de La Calera que proceden del volcán Cotallumi y son famosas por ser ricas en minerales como el calcio, el hierro y el zinc, las suyas son además piscinas con vistas; si buscas una experiencia con cierto ambiente de lujo, apúntate el Colca Lodge porque es un alojamiento con termas privadas junto al río Colca que no solo son famosas por sus aguas sino por su cielo al caer la noche.