Teatro Ford de Washington D.C., el lugar donde hirieron de muerte a Abraham Lincoln

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Estados Unidos, concretamente hasta Washington D.C. Allí nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente impresionantes. Un claro ejemplo lo encontramos en el Teatro Ford, un teatro histórico que ha sido utilizado para un sinfín de representaciones teatrales desde la década de 1860.

Teatro Ford de Washington D.C., a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el lugar, originalmente, fue una casa de culto erigida en 1833 como segunda casa de reuniones de los primeros bautistas de la ciudad. De hecho, Obadiah Bruen Brown era el pastor. Posteriormente, concretamente en 1861 y después de que la congregación se mudara a una construcción nueva, John T. Ford compró la antigua iglesia para poder reconvertirla en teatro.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que un incendio lo destruyó en 1862 aunque, tan solo un año después, fue reconstruido. No podemos dejar de mencionar que, cuando el Teatro se reinauguró a mediados de 1863, tenía una capacidad para aproximadamente 2.400 personas.

Es importante recordar que el Teatro Ford de Washington D.C. fue el lugar en el que, el 14 de abril de 1865, fue fatalmente herido Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, por el actor John Wilkes Booth. Después de recibir el disparo, el Presidente fue llevado a la Casa Petersen, donde murió a la mañana siguiente.

Interior el Teatro Ford, en Washington DC | Imagen de Charla de Wknight94, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Con posterioridad, este teatro acabó siendo utilizado como almacén y oficinas. Eso sí, en 1893, parte de él se derrumbó, causando más de 20 muertos. Así pues, se decidió renovarlo, pudiendo abrir sus puertas como teatro en 1968. Durante la década de los 2000, se sometió a una intensa restauración y, de nuevo, abrió al público en 2009, conmemorando el bicentenario del nacimiento de Lincoln.

No podemos dejar de mencionar que este Teatro y la Casa Petersen se conservan juntos como Sitio Histórico Nacional del Teatro Ford, siendo administrado por el Servicio de Parques Nacionales. Además, la programación tanto del teatro como del “Centro para la Educación” son supervisados, por separado, por la Sociedad de Teatro Ford.

Lo cierto es que el paso del tiempo, así como los diversos acontecimientos de los que ha sido testigo, han hecho posible que este Teatro Ford se haya convertido en uno de los atractivos turísticos de la capital de los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de visitantes que deciden poner rumbo a Washington D.C., no dejan pasar la oportunidad de acercarse hasta este teatro. Entre otras cuestiones, por su gran importancia histórica, arquitectónica y, por supuesto, cultural. Por lo tanto, si estás pensando en viajar hasta esta ciudad estadounidense, aprovecha la ocasión para conocer el Teatro Ford. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.