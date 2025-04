La Via Querinissima es un nuevo itinerario cultural europeo (y pasa por España)

Es una exageración, claro, lo es tanto que todos los caminos lleven a Roma como que todos lleguen a Santiago de Compostela, ahora bien, se trata de exageraciones históricamente fundamentadas y, en el caso de Santiago, el fundamento no está solo en Camino Francés (la ruta más famosa de cuantas llegan a Santiago) sino incluso al margen de ese y de cualquier otro sendero… ¿sabías que hay evidencias históricas que demuestran que en tiempos de Las Cruzadas eran muchos los Cruzados procedentes del norte de Europa que llegaban a Santiago de Compostela por mar desembarcando en la ría de Muros y Noia? Pues así es.

No es la primera vez que hablamos del Camino Marítimo de la Ría de Muros Noia porque sabemos que no fueron pocos los peregrinos que llegaron por mar a Santiago de Compostela atracando en esta ría pero hay uno en particular que pone nombre a una ruta que es desde 2023 un nuevo itinerario cultural europeo; se trata de Pietro Querini, un navegante veneciano que partió de Creta rumbo a Brujas y, cuando bordeaba la costa gallega, atracó en la Ría de Muros Noia para acercarse a Santiago y pedir protección al Apóstol Santiago; y no estuvo de más esa petición porque la navegación se complicó tanto que, tras pasar por el cabo de Finisterre, que acabó desviándose hacia el Atlántico norte y naufragando en el archipiélago de las islas Lofoten, en Noruega. Regresó a Italia cruzando Europa (más por tierra que por mar).

Muros | Imagen cortesía de Camino Marítimo a Santiago de Compostela

No vamos a sugerirte que navegues de Creta a Noruega, como hizo Pietro Querini, pero sí que emules la parte de su ruta que lo llevó del sur de las Rías Baixas a la Ría de Muros Noia en barco y después ya caminando a Santiago de Compostela; ese es hoy el Camino Marítimo a Santiago de Compostela que fue reconocido como Ruta Jacobea en 2020 y que es ya parte de la Vía Querinissima que es el gran viaje de Venecia a Noruega y de Noruega a Italia que fue reconocido como Itinerario Cultural Europeo en 2023.

¿Y cómo sería el viaje que recorre la parte de la Via Querenissima que es también Camino de Santiago? Se trata de una navegación de 90 millas náuticas en velero, a bordo del Sailwail, que solo te exige recorrer a pie los últimos 12 kilómetros desde Bertarmiráns hasta Santiago para completar tu particular ruta jacobea. ¿Y antes de esos 12 kilómetros a pie? Antes recorrerás a vela la distancia que va de Vigo a Portosín pasando por las Islas Cíes, Baiona, Pedras Negras, Ribeira y Muros; cuatro días de navegación y cuatro noches durmiendo en un velero para llegar a la emblemática Plaza del Obradoiro y entrar en la Catedral no solo como un peregrino más sino como un navegante o como un antiguo Cruzado.

Camino Marítimo a Santiago de Compostela | Imagen cortesía de Camino Marítimo a Santiago de Compostela

Lo cierto es que este Camino de Santiago, el Marítimo, tiene el encanto no solo de la navegación a vela sino de la belleza de la costa recortada de las Rías Baixas gallegas, de sus puertos y sus pueblos y, por supuesto, un final imponente, tanto como lo es la propia Catedral de Santiago. Y estarás recorriendo, además, un tramo de la Via Querenissima ¿te seduce la idea de recorrerla entera? Toma nota del recorrido: parte de Candia, en Creta y llega a Cádiz, de allí baja hasta las Islas Canarias y sube a Lisboa; de Lisboa va a la Ría de Muros Noia (para visitar al Apóstol en Santiago) y sigue rumbo a las islas Scilly para terminar en las islas Lofoten en Noruega; terminar, el viaje de ida, para la vuelta, ya más por tierra que por mar, se va de las Lofoten a Trondheim y de ahí a Gothenburg; después hay dos opciones, seguir el camino de Querini, que fue hasta Cambridge y Londres en Inglaterra, siguió hacia Brujas, de allí Köln y Basilea hasta llegar a Venecia, o el camino, más directo, que siguió parte de su tripulación: de Gothemburg a Rostock, de ahí a Stade y después bajar directamente hasta Venecia.