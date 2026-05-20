Los jardines más bonitos de Europa para visitar entre mayo y junio

Los amantes de la naturaleza y las flores encuentran en primavera el mejor momento para pasear por parques y jardines. Es entonces cuando estos rincones de cualquier ciudad de España o Europa renacen, recuperan sus colores y lucen en su máximo esplendor. Así que si quieres decidir cuál será el destino de tu escapada de última hora en mayo o preparas un fin de semana fuera para junio, prepara papel y boli: te contamos cuáles son, a nuestro parecer, nuestros jardines favoritos para visitar en las próximas semanas.

Keukenhof, en Lisse

Keukenhof | Pixabay

Keunkenhof es, probablemente, uno de los más famosos de todos. Situado en los Países Bajos, y concretamente en la localidad de Lisse, es el mayor parque de tulipanes de Europa. Es verdad que suelen florecer antes, y que junio igual se pasa ya un poco de la fecha perfecta, pero pese a ello permite disfrutar de enormes extensiones de flores y jardines muy buen cuidados.

Jardines de Villandry, en el Valle del Loira

Castillo y jardín de Villandry | Pixabay

Por otro lado, puedes visitar los jardines renacentistas del Valle del Loira. Probablemente hayas escuchado hablar de los Jardines de Villandry, pues son todo un símbolo del paisajismo europeo. Se ubican justo al lado de un castillo renacentista, y cuentan con laberintos vegetales, diseños geométricos y huertos ornamentales que lucen muy bonitos a finales de primavera.

Jardines de Boboli, en Florencia

Sendero en los jardines de Boboli, Florencia | Pixabay

Además de estos dos, queremos recomendarte dos más. Por un lado, pensamos que merecen formar parte de esta pequeña lista los Jardines de Boboli, en Florencia, en los que además de vegetación podrás ver esculturas clásicas y disfrutar de unas vistas muy bonitas de una de las ciudades más conocidas de Italia. En primavera, recorrer sus senderos resulta mucho más agradable que en temporada alta. Además, sus terrazas tienen menos gente y es mucho más fácil encontrar una mesa libre y sentarse a disfrutar del buen clima y de la bonita luz de esos meses.

Great Dixter Gardens, en Northiam

Great Dixter Gardens | Pixabay

Por último, queremos hacer mención a los Great Dixter Gardens, en Reino Unido, los que son unos de los jardines florales de mayor renombre de Inglaterra. Realmente se trata de una finca, pero se ha convertido en un oasis para los amantes de la naturaleza. Tulipanes, narcisos y prímulas florecen allí en primavera, convirtiendo sus prados silvestres en un espectáculo de color.

Entre flores, senderos y arquitectura histórica, cualquiera puede disfrutar entre mayo y junio de lo bonitos que se ponen estos rincones del mundo. Así que si estabas buscando tu próximo destino, quizá Lisse, el Valle del Loira, Florencia o Northiam puedan ser los elegidos.