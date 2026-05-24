Catedral de Pienza: quién ordenó su construcción y por qué merece la pena visitarla

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Pienza, en la provincia italiana de Siena, donde podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes e impresionantes. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Concatedral de Santa María de la Asunción, conocida popularmente como Catedral de Pienza.

Catedral de Pienza, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este impresionante complejo está asentado sobre la antigua iglesia parroquial de Santa María aunque, eso sí, con una orientación diferente. Es más, fue pensado para completar la escenografía de la plaza principal de Siena, que es la Plaza Pio II, y fue erigido por voluntad del Papa Pio II Piccolomini entre 1459 y 1462. Para estas obras, que llevaron a cabo durante la remodelación del centro histórico de Pienza, decidieron contar con Bernardo Rossellino.

Catedral de Pienza, a través de sus características

En cuanto al exterior, y a pesar de ser uno de los monumentos más destacados del Renacimiento italiano por detalles como el rosetón o el techo a dos aguas, recuerda mucho a las iglesias góticas franciscanas. Es más, también al Hallenkirchen alemán que Pío II había visto en numerosos viajes. A pesar de todo, el conjunto es renacentista y refleja a la perfección la innegable influencia de Leon Battista Alberti, considerado una gran inspiración no solamente para Pienza, sino también para el Duomo.

La fachada, por su parte, fue diseñada por Rossellino y cuenta con un marcapiano, que la divide en dos zonas, siendo la inferior en la que hay tres puertas de entrada. En la superior, encontramos tres arcos soportados por columnas y, bajo estos, hay hornacinas de reminiscencia clásica. Presidiendo el tímpano de la fachada, nos topamos con un escudo de armas con el emblema de la Santa Sede de Pío II Piccolomini. Es importante destacar la imponente torre campanario, que fue dañada en 1545 y posteriormente restaurada en 1570. Además, alberga cuatro campanas, y la más grande de todas ellas fue forjada en 1400.

Interior de la Catedral de Pienza | Imagen de Mattis, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar las joyas que encontramos en el interior de esta Catedral de Pienza. De estilo gótico, está perfectamente dividido en tres naves de la misma altura, aunque la central es un poco más ancha que las laterales. Por si fuera poco, el ábside está dividido en tres capillas y, en la más grande de ellas, está ubicado el coro. Las otras dos capillas, formadas por los brazos del crucero, cuentan cada una de ellas con una imponente ventana. A pesar de todo, esta parte sufrió un colapso debido a las condiciones del terreno.

Hay que destacar que la Catedral de Pienza está decorada con impresionantes pinturas que fueron encargadas por Pío II a un sinfín de artistas que eran muy reconocidos en aquella época. Por si fuera poco, en el tercer tramo del pasillo ubicado en el lado derecho del templo, sobre la entrada a la sacristía, se encuentra un órgano de tubos que fue construido en los años 70 por la compañía Giustozzi. ¡Sin duda, una de las grandes joyas de esta impresionante Catedral situada en Pienza!