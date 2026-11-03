Ciudad de México celebró el Día de Muertos con una enorme Catrina que se convirtió en la gran protagonista del Zócalo. La figura, de 33,4 metros de altura, ha conseguido el récord Guinness como la Catrina más alta del mundo, al superar los 28,15 metros de la escultura que hasta ahora ostentaba este título en Puerto Vallarta.

La escultura fue inaugurada el jueves 29 de octubre como parte de una gran ofrenda dedicada a los difuntos. Con una altura equivalente a la de un edificio de once plantas, permaneció instalada en la plaza principal de la capital mexicana hasta el pasado 2 de noviembre. Su contemplación fue gratuita para todos los visitantes.

México bate un récord Guinness con la Catrina más alta del mundo: mide 33,4 metros de altura | EFE/Mario Guzmán

En su construcción participaron alrededor de 140 personas del Taller Xibalbá, entre escultores, pintores, herreros y otros especialistas. Para levantarla fue necesario utilizar grúas y una estructura metálica, mientras que su vestido supera los 27 metros de largo.

La Catrina ocupó el centro de una gran ofrenda rodeada de unas 70.000 flores de cempasúchil procedentes de Xochimilco. Su característico color naranja y su aroma tienen un significado especial dentro de esta celebración, ya que, según la tradición, ayudan a guiar a los espíritus de los difuntos de vuelta a sus hogares.

La instalación también incluyó alfombras de serrín de colores, figuras de ajolotes y alebrijes, criaturas fantásticas presentes en la artesanía mexicana. La Catrina, representada como un esqueleto femenino vestido con elegancia y adornado con un gran sombrero de plumas, tiene su origen en la obra del grabador José Guadalupe Posada y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos.