Conoce Rute, el pueblo donde la Navidad huele a anís y mantecados

Aquí el invierno no solo se siente en el clima, sino que también se huele. Mantecados, anís y dulces tradicionales, típicos de las últimas semanas de diciembre, se elaboran de manera artesanal en esta localidad. Por eso, visitar Rute en época navideña es sumergirse en una de las tradiciones más arraigadas de Andalucía.

De hecho, si por algo es conocido Rute en el resto del país es por su industria navideña. Desde finales de otoño, el pueblo recibe la visita de multitud de viajeros que quieren conocer de cerca sus fábricas tradicionales. Y es que muchas de ellas abren incluso sus puertas para que todos los curiosos puedan admirar el proceso de elaboración de turrones y mantecados.

No cabe duda de que estas fábricas, tras las que se encuentran muchas familias, son seña del municipio. Pero cuando se visite Rute, además, es posible descubrir museos temáticos y degustar estos productos tan típicos de Navidad.

Museo Artesano de Dulces de Navidad en Rute | Imagen cortesía de Turismo de Andalucía

¿Te habías parado a pensar que existen los museos gastronómicos? Pues en esta localidad de Córdoba los hay, y en ellos se exponen obras de arte hechas con azúcar, mantecado o chocolate. Respecto a esto, has de saber que cada año las temáticas se renuevan. De este modo, aunque decidas visitar Rute más de una vez, las visitas a estos museos siempre serán diferentes.

Más allá de los dulces, en Rute también destacan sus belenes, que aumentan el ambiente festivo que ya de por sí se vive en el pueblo durante la Navidad. Algunos son grandes y otros vivientes, y son ideales para visitarlos en familia durante el mes de diciembre.

Aparte de todo esto, debes saber que este pueblo andaluz se encuentra rodeado por un entorno maravilloso. Se encuentra muy cerca del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y, gracias a ello, en una escapada a este destino se puede disfrutar también de rutas de senderismo y paisajes de montaña muy bellos.