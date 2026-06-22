Lo que no te puedes perder de Utrecht si visitas la ciudad este verano

Cuanto pensamos en Países Bajos pensamos en Ámsterdam, su capital y capital de la primavera y los tulipanes, Róterdam, el puerto más importante de Europa, La Haya, Leiden o Lieja, donde podemos subir las escaleras más empinadas del viejo continente; esto convierte a Utrecht en el secreto a voces del país: se trata de una bonita ciudad con calles, arquitectura histórica, una intensa vida cultural y una excelente gastronomía, además es una ciudad con menos turistas que otras equivalentes en Europa y eso hace que su ambiente sea más auténtico.

Lo primero que tienes que sabes es que, si bien Utrecht no es una ciudad conquistada por el turismo de masas, recibe no pocos visitantes en julio y agosto así que conviene reservar alojamiento con cierta antelación; además el clima aquí es inestable, especialmente en agosto, por eso no debes olvidar incluir una chaqueta ligera e incluso un chubasquero en tu maleta. Y una vez que tienes ya la reserva y la maleta a punto ¿qué es lo que no te puedes perder de Utrecht si visitas la ciudad en verano? A continuación te lo contamos:

Navegar por los canales de Utrecht

Ruta en barca por los canales de Utrecht | Pixabay

Una de las actividades más sugerentes que puedes disfrutar en Utrecht consiste en recorrer la ciudad a través de sus canales ¿cómo? Disfrutando de un crucero o alquilando una pequeña embarcación eléctrica: puedes hacerlo por tu cuenta o reservar un recorrido guiado, en todo caso no se nos ocurre mejor manera de conocer y entender la ciudad que recorriendo sus canales.

Recorrer la ciudad caminando… o en bicicleta

Bicicletas en Utrecht | Pixabay

Utrecht es una ciudad hecha para ser recorrida a pie o en bicicleta especialmente en los meses de verano, cuando la temperatura acompaña; se trata además de un paseo histórico que permite a los visitantes descubrir edificios tan notables como la torre gótica Domtoren (la Torre de la Catedral, a la que se puede acceder para disfrutar de sus espectaculares vistas, eso sí, después de subir 465 escalones); ¿más lugares imperdibles de Utrecht? La DOMunder con sus cimientos romanos y artefactos medievales, la Casa Rietveld-Schoröeder, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Si eres de los amantes de la bicicleta, Utrecht te va a encantar porque forma parte de las rutas ciclistas más importantes de Europa, además hay una excusión imperdible si estás dispuesto a pedalear 45 minutos (de ida y otros tantos de vuelta): el Kasteel de Haar, un castillo que parece salido de un cuento de hadas.

Visitar la mejor biblioteca pública de Países Bajos

Biblioteca pública en Utrecht | Imagen cortesía de Itinera PR

¿Y por qué ibas a querer visitar una biblioteca pública en Utrecht? Por una iniciativa muy especial: ‘El espectáculo de los libros’, una iniciativa única, original y de lo más sugerente: el espectáculo consta de 500 obras inéditas de autores desconocidos que se hacen accesibles a los lectores que quieran acercarse a ellos; a cada visitante se le asigna una obra al azar (puede ser una novela, un poemario, un libro infantil…) y lo hace en una instalación espectacular que puede llegar a acoger hasta 3000 obras y convertirse en la mayor colección pública de otras inéditas nunca antes reunida.

Este proyecto tiene vocación global y eterna, sin fecha de caducidad, por eso siempre está abierto a recibir manuscritos que pueden llegar en diferentes idiomas y procedentes de diferentes lugares; se trata, sin duda, de un proyecto que solo podía poner en marcha una ciudad que, como Utrecht, ha sido reconocida como Ciudad de la Literatura por la UNESCO. ¿Ubicación? Está en el edificio que antes ocupó la oficina central de correos.

Museo Speelklok para amantes de la música

Museo Speelklok | Imagen cortesía de Itinera PR

Música, Máquinas y yo es la exposición permanente e interactiva que se presentó el pasado mes de abril y que no solo permite a los visitantes conocer las máquinas musicales que conserva este museo sino también convertirse en creadores usado esas mismas máquinas: la tecnología a clicada a los instrumentos históricos permite ampliar el universo creativo del museo, un universo que se alimenta además de la imaginación de quienes los visitan pues las obras que creen podrían acabar incluidas en una futura colección del Speelklok.

Oudegracht, el canal más famoso

Terrazas en los canales a doble altura de Utrecht | Pixabay

Empezamos nuestra lista de recomendaciones en los canales de Utrecht y la cerramos también en ellos porque tanto pasear al atardecer como cenar junto al principal canal de la ciudad, Oudegratcht, es una experiencia inolvidable, es de hecho el plan estrella para terminar el día en Utrecht porque aquí podrás descubrir cuán rica es la gastronomía local, cuán espectaculares son sus canales a doble altura y lo agradables que son las noches de verano en Europa.