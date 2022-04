La escalera con mayor pendiente de Europa está en Lieja

Puede que para subirla haya que estar en forma pero si eres de los que sufre algún tipo de vértigo ya sea por la altura o según lo empinada que sea una escalera, será mejor que te lo pienses dos veces antes de subir ésta; aunque el hecho de saber que se trata de uno de los lugares más instagrameables de toda la región belga de Valonia cabe que te anime a intentarlo. Hablamos de la escalera de la Montaña de Bueren, en Lieja y de sus 374 empinados escalones.

Montaña de Bueren | Imagen de Denis Erroyaux, cortesía de Turismo de Valonia

Que su nombre no te engañe, no es en realidad una montaña sino una escalera de 374 escalones con una inclinación del 30% lo que si bien no la convierte en la más larga de Europa sí en una de las más extremas de Europa e incluso del mundo debido, precisamente, a su pronunicada pendiente; como no es una montaña sino una escalera a modo de calle, es fácil cruzarse en ella tanto a turistas buscando la foto que los convierta en los reyes de Instagram como gentes que viven a los lados de la escalera o vecinos que practican deporte en ella.

Montaña de Bueren | Imagen de P. Fagnoul, cortesía de Turismo de Valonia

Decíamos que no son las escaleras más largas y ciertamente así es, incluso las de la Cúpula de la Basílica de San Pedro cuentan con más escalones (más de 500) y, ya en otra liga, está la escalinata del Monte Niesen, en Suiza, que pasa por ser la más larga del mundo y cuenta con más de 11.000 escalones.

Montaña de Bueren | Imagen de Denis Erroyaux, cortesía de Turismo de Valonia

Pero volvamos a la Montaña de Bueren ¿cuál es la historia de tan curiosa escalera con nombre de montaña? Fue construida en 1880 con el fin de conectar la ciudadela y el centro de la ciudad y se le puso el nombre de Vincent de Bueren, un hére de Lieja que vivió a caballo de los siglos XV y XVI; ¿el mejor momento del año para visitar esta escalera? Cualquier momento es bueno para afrontar el reto de subirla entera pero sin duda el mes de junio es el más espectacular para hacerlo ¿la razón? Es entonces cuando se celebra el Bueren en fleurs: 25.000 plantas decoran entonces toda la escalera, una escalera que es además testigo de diferentes celebraciones a lo largo del año: BueRun (una carrera) y El Nocturno de las laderas de la Ciudadela, ya en octubre, que ilumina estas magníficas escaleras con luces de colores cálidos.

