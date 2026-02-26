Así es la Estación Central de Ámsterdam: la curiosa razón por la que se parece al Rijksmuseum

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Ámsterdam, una de las capitales europeas con más encanto. Allí nos encontramos con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y significativas, como es el caso de la Estación Central de Ámsterdam. Estamos ante la principal estación ferroviaria de la capital de Países Bajos.

Todo lo que debes saber de la Estación Central de Ámsterdam

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue construida entre 1881 y 1889 y se trata de una obra de Pierre Cuypers, reconocido arquitecto y autor del Rijksmuseum. Esta es la explicación por la que los dos edificios se parecen tanto. Eso sí, el autor de este proyecto no estuvo solo durante el proceso, puesto que contó con la ayuda de Dolf van Gendt, ingeniero mecánico.

El paso del tiempo ha hecho posible que estemos ante una de las principales estaciones ferroviarias no solamente de Ámsterdam, sino también del país. De hecho, cuenta con un flujo aproximado de más de 250.000 personas al día. Junto a ella, se encuentra una estación homónima del metro de Ámsterdam, así como varias paradas del sistema de tranvías de la ciudad.

No podemos dejar de mencionar que, a su vez, esta estación es el principal nudo de transporte urbano de la capital de Países Bajos. Está situada en Stationsplein, en el extremo norte del centro de Ámsterdam y llama poderosamente la atención, entre otras cuestiones, por su impresionante edificación de estilo neorrenacentista.

Imagen lateral de la Estación Central de Ámsterdam | Imagen de S Sepp, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si estás pensando en poner rumbo a Ámsterdam, a buen seguro pasarás por esta estación. Aunque llegues a la ciudad en avión, tu viaje continuará en tren o autobús hasta este lugar. Al salir del edificio, te encontrarás en pleno centro de la ciudad, puesto que desde esta Estación central parten algunas de las calles más destacadas de Ámsterdam, como Nieuwendijk o Damrak. Por lo tanto, estamos ante una de las piezas clave de esta ciudad, como puede ser la Plaza Dam.

Centrándonos en un punto de vista meramente turístico, es muy probable que pases por este lugar en varias ocasiones, puesto que allí se encuentra una importantísima parada del Metro de Ámsterdam. Entre otras cuestiones, porque sirve de intercambiador para las líneas 51, 52, 53 y 54. Por lo tanto, salvo la línea 50, todas las líneas de Metro de la capital de Países Bajos pasan por estos puntos. Al igual que el término de varias líneas de tranvía y autobús.

Es por este motivo que tanto la Estación Central como la propia plaza que hay frente a ella están constantemente frecuentadas por turistas. Por lo tanto, y como es de esperar, tampoco faltan servicios, por lo que encontrarás numerosos bares, hoteles, restaurantes y quioscos, entre otros tantos establecimientos. Pero no todo queda ahí, puesto que frente a esta estación también puedes reservar excursiones a los alrededores, por los canales de Ámsterdam… ¡entre otras tantas cuestiones! Sin duda, estamos ante el corazón de la ciudad por diversas razones, ¡y nos encanta!