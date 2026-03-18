¿En qué se parecen la irlandesa Calzada del Gigante y Svartifoss, la cascada Negra de Islandia?

Aunque una está en Irlanda y en la costa, la Calzada del Gigante, y la otra en Islandia y en una cascada, la cascada Negra (Svartifoss), ambas tienen el mismo origen: las grandes erupciones de lava basáltica que sucedieron hace millones de años; ahora bien ¿cómo es posible que sus estructuras sean parecidas? La culpa es de la propia lava basáltica que, al enfriarse lentamente, provoca un fenómeno casi arquitectónico: la roca se contrae y se fractura de formas regulares de modo que las grietas provocadas forman columnas poligonales.

El proceso geológico sucedido tanto en Irlanda como en Islandia millones de años atrás fue el mismo, de ahí el parecido entre las estructuras pétreas de la Calzada del Gigante y de Svartifoss, la Cascada Negra: en ambas descubrimos columnas verticales o inclinadas con secciones hexagonales y bloques encajados como si se tratara de un mosaico geométrico diseñado por un arquitecto o un artista. En lo que difieren ambas estructuras es en el modo en que se disponen sus columnas: en el caso de la Calzada del Gigante se trata de una suerte de pavimento natural que se adentra en el mar (de ahí su nombre y su leyenda) mientras que en el caso de Svartifoss, las columnas forman un anfiteatro por el que cae la cascada.

Svartifoss, la cascada Negra en Islandia | Pixabay

Ambas formaciones son pues de basalto, roca volcánica oscura rica en hierro y magnesio; en ambas el efecto visual es parecido no solo por el color de la roca sino también por la forma de las columnas que en ambos casos parecen tubos de órgano o columnas de una catedral natural o incluso baldosas perfectamente cortadas.

¿Más cosas en común entre estas dos formaciones volcánicas? Ambas han dado lugar a mitos y leyendas, es particularmente famosa la leyenda irlandesa según la cual fue el gigante Finn McCool quien construyó la calzada. En cuanto a Svartifoos no hay una leyenda como tal pero sí tradiciones y creencias del folclore irlandés asociadas a esta cascada, entre Allas el mito de los huldufólk, gente oculta que vive dentro de las rocas y formaciones basálticas.