Algunas leyendas curiosas relacionadas con la Semana Santa

Cuando pensamos en Semana Santa visualizamos las procesiones y Vía Crucis que se celebran en estos días o bien fantaseamos con esa primera escapada a la playa o incluso con ese viaje a alguna capital europea que tenemos pendiente y es que la Semana Santa no es solo una cuestión de fe (también gastronómica, para qué negarlo ¿a quién le amarga una torrija? Por no hablar de otros platos típicos en estas santas fechas); la Semana Santa nos anima a pensar en milagros (al menos en el milagro de la Resurrección) y no tanto en leyendas pero lo cierto es que hay algunas que tienen mucho que ver con estas fechas.

Una de las leyendas más curiosas, cuyo origen es en parte religioso y en parte pagano como suele suceder con tantas leyendas, tiene que ver con las campanas de las iglesias: que las campanas no suenen durante el Triduo Pascual (los días que van del Jueves Santo al Domingo de Resurección) tiene que ver con la liturgia católica, no suenan a modo de duelo y luto por la muerte de Jesús, ahora bien, otra cosa es la leyenda que, particularmente en Francia, se cuenta al respecto: se dice que las campanas de las iglesias no suenan porque no están y es que en estos días vuelan a Roma para ser bendecidas por el Papa y llorar con él la muerte de Jesús, regresan el Domingo de Resurrección y lo hacen trayendo dulces y huevos de Pascua para los niños… (y ahí enlaza la tradición católica con la pagana al traer a colación la tradición del Conejo de Pascua).

Campanas | Pixabay

Hay una leyenda muy repetida en Semana Santa que enlaza también lo religioso con lo pagano, la fe con la climatología… Se trata de la leyenda del Viernes Santo y el mal tiempo (la lluvia): cuenta esta leyenda que siempre llueve en Semana Santa, particularmente el Viernes Santo, porque el cielo llora la muerte de Cristo; en algunas regiones la fe en esta leyenda es tal que se ha convertido casi en una superstición: que no llueva en Viernes Santo se considera de mal augurio, en algunos pueblos se dice incluso que si brilla el sol en Viernes Santo es porque alguien bueno morirá pronto…

Por supuesto hay más leyendas en las que la religiosidad y la superstición confluyen y que están íntimamente ligadas a la Semana Santa: en México dicen que La Llorona aparece estos días más de lo habitual porque también llora por los pecados del mundo, dicen incluso que su llanto se escucha durante las procesiones más silenciosas. Otra leyenda propia de estos días nos advierte de que, durante los tres días que pasan entre la muerte de Jesús y su Resurrección, el diablo anda suelto y más activo de lo habitual porque ‘Cristo está muerto’, hay incluso quien evita realizar actividades arriesgadas o peligrosas por lo que pudiera suceder…

Nazarenos en la Semana Santa de Málaga | Pixabay

Y cerramos nuestro repaso a las leyendas más populares de la Semana Santa en los países católicos con una que se nos antoja de lo más curioso: cuenta esta leyenda que una mujer que se estaba peinando en el momento justo en el que Jesús moría en la Cruz, vio como sus cabellos se convertían en serpientes (¿te recuerda al mito de Medusa? A nosotros también…) y, a cuento de esta leyenda llega la superstición: no hacer nada que pueda ser tachado de vanidoso el Viernes Santo por lo que pueda suceder…