¿Por qué mayo es uno de los mejores meses para viajar a Japón?

Japón no solo es un país variado en sí mismo, sino que también cambia mucho según la época del año en que lo visites. Y mayo es un mes perfecto para hacerlo, pues hay varias cuestiones que decantan la balanza a su favor: temperaturas más suaves, paisajes verdes, menos aglomeraciones que durante la floración del cerezo y un ambiente, en general, ideal para recorrer el país.

Tras la intensidad del sakura, llega una primavera más tranquila y cómoda, con un clima fantástico en gran parte del país. La humedad tiende a ser baja, el cielo suele estar despejado y las altas temperaturas del verano nipón todavía no han llegado. Por eso, pasear por ciudades como Osaka, Kioto o Tokyo suele ser mucho más agradable en mayo que en julio o agosto.

Por otro lado, tras la caída de las flores del cerezo, Japón se cambia de color. Los jardines tradicionales, los bosques de bambú y las montañas se vuelven frondosos y verdes. Además, también es muy buena época para visitar lugares tan emblemáticos como el Monte Fuji, los Alpes Japoneses, los campos de té de Uji y los alrededores de muchos templos.

Dicho esto, hay otro motivo más que ya se ha mencionado antes y que convierte a mayo en un mes estrella para visitar este país del continente asiático: hay menos gente que en otros momentos. Entre marzo y abril, muchísimas personas viajan a Japón para ver los cerezos en flor y eso hace que muchos lugares estén completamente masificados. Sin embargo, muchos de estos turistas ya se han marchado cuando llega mayo, por lo que, aunque siga habiendo gente, no la hay en la misma cantidad.

Atardecer con el Monte Fuji al fondo | Pixabay

¿Qué significa esto en la práctica? Pues que es más fácil acceder a los alojamientos y poder escoger entre hoteles o apartamentos con libertad. También que los templos y jardines están más relajados y se puede caminar por allí sin tropezarse con personas a cada paso. Por supuesto, también hay menos cola para acceder a ellos.

Además de todo esto, debes saber que en mayo se celebran muchas tradiciones y festividades en Japón. Destaca el Aoi Matsuri en Kyoto, uno de los festivales más antiguos del país, en el que se pueden ver procesiones históricas y vestimentas tradicionales. Asimismo, en algunos parques y jardines se organizan eventos relacionados con las flores de temporada, como son los lirios o las azaleas.

Ahora bien: conviene evitar la Golden Week, una gran semana festiva japonesa que suele celebrarse a comienzos de mayo y mueve muchísimo turismo interno.