Japón más allá de Tokio, Kioto y Osaka

Cuando pensamos en Japón solemos evocar sus lugares más populares y turísticos, ciudades como la capital, Tokio, con todo lo que tiene que ofrecernos tanto si somos amantes de las compras como si lo somos de la tecnología o unos auténticos foodies, Kioto, la ciudad que nadie que quiera conocer la historia milenaria de Japón puede dejar de visitar, u Osaka, una de las ciudades más importante del país que ganará si cabe más fama a cuenta de la celebración de la Exposición Universal este mismo año; estos son solo tres ejemplos de los lugares más visitados por los turistas en Japón, tanto es así que componen la llamada Ruta Dorada que tantos sueñan con recorrer algún día; ahora bien, el archipiélago nipón es mucho más que estas importantes ciudades, tiene muchos más lugares que merecen una visita. A continuación te desvelamos algunos:

Okinawa | Pixabay

¿Te suena la isla de Okinawa? Si fuiste en su día un fan de la saga Karate Kid seguro que sí, porque fue allí donde viajó el protagonista en una de las entregas, una elección que no fue casual: Okinawa es conocida como la cuna del Karate así que los amantes de este deporte no pueden dejar de visitar esta isla, una isla que además guarda un patrimonio histórico de primer nivel, tanto que las ruinas de sus seis gusuku, que son fortalezas propias de esta isla nipona, gozan de la consideración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Alguna curiosidad más de la isla de Okinawa? Pasamos por alto que aquí se libró una importante batalla en la II Guerra Mundial y nos quedamos un dato más interesante y atractivo: Japón es uno de los países con la población más longeva del mundo, pues bien, la de Okinawa es la población más longeva de Japón. Dicen que su rica y saludable gastronomía tiene mucho que ver con esto así que a Okinawa también se a va a comer (e incluso a aprender a comer…).

Hokkaido, Japón | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

La isla de Hokkaido por su parte es el gran destino regional del norte de Japón, se trata de un paraíso tanto natural como gastronómico que se presenta como un perfecto lugar para escapar del bullicio propio de las grandes metrópolis niponas y mundiales; en invierno Hokkaido es, además, un destino ideal para amantes del esquí y es que de diciembre a abril aquí se goza de la mejor nieve de toda Asia. ¿Dónde esquiar en Hokkaido? En Niseko, Rusutsu, Kiroro, Furano y Asarigawa. Lo mejor es que en estos lugares no solo se disfruta del esquí sino también de una propuesta de aprè-ski muy nipona porque incluye los famosos onsen (los baños termales japoneses).

¿La nieve y el invierno no son los tuyo? No por eso tienes que renunciar a visita Hokkaido, cuando en abril termina la temporada de nieve empieza la primavera y el verano seguidos del otoño, una época libre de nieve y llena de color en la que se disfruta, naturalmente, de una y mil actividades al aire libre en una naturaleza brutal por su gran belleza; en Hokkaido hay también campos de flores, en particular de lavanda, una laguna azul en el centro de la isla y es además un lugar idóneo para el senderismo y el trekking.

Carro tirado por un búfalo en Iriomote | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

¿Más lugares nipones que bien merecen nuestra atención y nuestra visita? Vaya si los hay… La isla de Iriomote, por ejemplo, que es uno de los destinos más salvajes y naturales de Japón. A Iriomote se va a disfrutar del trekking, de cascadas vírgenes, de paseos en kayak, de rutas en carro tirados por búfalo; ¿más que de turismo activo eres de turismo de nieve? Pues además de Hokkaido en invierno también te interesará la Prefectura de Akita a mediados de febrero porque aquí se celebra, desde hace más de 400 años, el Festival de Nieve de Yokote; se construyen decenas de iglúes con altares que se iluminan por dentro y se presentan ofrendas de sale dulce y pasteles de arroz, visitar estos iglúes por la noche es una experiencia inolvidable.

Festival de nieve de Yokote | Imagen cortesía de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Cerramos nuestro recorrido por Japón en Moagome-juku porque visitar este lugar es como viajar en el tiempo al S.XVII y es que no es que sea un pueblo antiguo ni un enclave arqueológico sino un pueblo que se ha quedado detenido en el tiempo pero que sigue vivo a día de hoy; te fascinará recorrer sus calles adoquinadas que cruzan canales, sus molinos d agua en perfecto funcionamiento, sus decoraciones florales al llegar la primavera y también sus tiendas, en las que hacerte con objetos de cerámica y alguna botella de sake, y sus cafeterías y restaurantes.