Skópelos, un destino de película en Grecia

La magia del cine siempre ha generado todo tipo sentimientos y sensaciones en el espectador a lo largo de la historia. Pero, sin lugar a duda, una de las emociones más habituales es la de querer estar en el lugar que se muestra en pantalla. Pues, dependiendo del largometraje, hay lugares de ensueño que conquistan con una sola mirada. Uno de ellos es Skópelos, la popular isla griega que está situada en el mar Egeo y forma parte del archipiélago de las Espóradas septentrionales.

De verde intenso y azul turquesa, estos dos colores predominan prácticamente todo el paisaje del lugar. Pues, además de poseer playas hermosas y cristalinas, también tiene mucha vegetación. De hecho, los campos de olivos y los viñedos son muy característicos del lugar. Un destino ideal para aquellos que busquen calma y quieran disfrutar de una vida tranquila. Pues, la conexión con la naturaleza es inigualable.

La capital de la isla, también llamada Skópelos o Khora, es uno de los lugares con mayor número de habitantes. Y es que, los pueblos pintorescos y el tipo de arquitectura propia de la zona son otras de las particulares bellezas que enamoran a todo aquel que visita el lugar. Debido a que se encuentra cerca de Grecia, la arquitectura presenta detalles propios del pueblo griego como casas blancas, callejones estrechos y una fortaleza veneciana. Eso sí, dos de las aldeas más amadas por los visitantes son Glossa y Palio Klima. Actualmente, se estima que Skópelos cuente con un total de 6.000 habitantes.

Mamma Mia! cae rendida ante los encantos de Skópelos: uno de los largometrajes que más ha marcado la industria cinematográfica durante los últimos años ha sido, sin lugar a duda, Mamma Mia!. La popular producción no solo enamoró al público con su historia y su icónica banda sonora, también lo hizo con los escenarios elegidos para sus escenas. Una serie de localizaciones donde Skópelos se convirtió en una de las islas elegidas.

Para poner un ejemplo, la escena en la que Donna recoge a sus dos amigas, Tanya y Rosie, y se dirigen a. Esta localización es una de las más visitadas por los turistas, pues, entre otros aspectos, está ubicada a 4 kilómetros de la ciudad. Además, fue también en esta playa donde se grabó la escena de Sophie y sus tres padres saltando desde las rocas.Otro destino presentado en la película es la. Un poco más lejos que la anterior, a 18 kilómetros de la ciudad, se presenta como una pequeña bahía de arena blanca rodeada de una exuberante vegetación. Un lugar que en pantalla se puede apreciar en la escena en la que Sophie y Sky cantan Lay All Your Love on Me mientras descansan en la arena. Pero, no son los únicos lugares. Realizamos una: la iglesia de Agios Ioannis, cabo Amarandos, pueblo de Agnontas, el puerto antiguo de Skiathos.