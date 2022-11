Lo que no puedes perderte en tu próximo viaje a Atenas

Visitar Atenas, como sucede con la ciudad de Roma, es vivir un auténtico viaje histórico que nos lleva al origen de nuestra civilización, a lo que fuimos para llegar a ser lo que hoy somos; esa es la razón por la que hay que visitar Atenas al menos una vez en la vida o es, al menos, una de las razones: la belleza de Grecia y sus islas, sus playas mediterráneas o su deliciosa gastronomía son razones adicionales a tener muy en cuenta. Y una vez has decidido viajar a Atenas... ¿cuál será tu plan de viaje? Empezamos nuestro recorrido Atenas por lo esencial, lo imperdible, lo que no puedes dejar de visitar.

[[H4: Los lugares para descubrir donde comenzó todo, la Grecia Antigua (y no tan antigua…)]]

La Acrópolis y su museo no es que sean visita obligada, es que si no los visitas no has estado en Atenas; es la ciudad alta y se ve desde diferentes puntos de la ciudad porque está ubicada sobre una colina, es verdad que ha sido destrozada en diferentes momentos a lo largo de la historia pero actualmente está protegida y en proceso de restauración ¿lo que verás en la Acrópolis? Los Propilenos, que era la entrada de la Acrópolis, El Partenón que es el edificio principal de todo el conjunto de la Acrópolis, el Erecteion que es un templo jónico y el Templo de Atenea Niké son las construcciones más importantes.

Atenas | Pixabay

Además, cerca de la Acrópolis hay otros lugares que no puedes dejar de visitar: el Templo de Zeus Olímpico (500 metros al sur de la Acrópolis), el Teatro de Dionisio (fue el mayor teatro construido en la Grecia Antigua, está a los pies de la ladera sur de la Acrópolis), el Odeón de Herodes Ático (construido junto al teatro de Dionisio para la celebración de audiciones musicales), el Agora Romana (al norte de la acrópolis), el Agora Antigua (a menos de medio kilómetro del Ágora Romana), la Biblioteca de Adriano (al norte del Agora Romana) y Karameikos (ubicado a menos de un kilómetro de la Biblioteca de Adriano, era el barrio de los alfareros y se convirtió en la mayor necrópolis de Grecia.

No nos resistimos a incluir el estadio Panatenaico entre los lugares históricos a visitar porque si bien está muy lejos de la Grecia Clásica en cuanto a su fecha de construcción (entre 1869 y 1870) está muy unido a ella por historia: se trata del lugar en el que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era que fueron los del año 1896 y es un espectacular estadio construido en mármol blanco que no deja indiferente a nadie.

Estadio Panatenaico | Pixabay

Lugares para vivir Atenas hoy

Atenas no es solo una ciudad histórica, junto a Roma la más importante de Europa, es también una capital moderna que tiene en la Plaza Sintagma uno de sus lugares más importantes, tanto es así que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que cuando los madrileños decimos ‘quedamos en el Oro y el Madroño’ (y no hay madrileño ni visitante de la ciudad que no sepa de qué lugar se habla) los atenienses dicen ‘nos vemos en la Plaza Sintagma’ (también conocida como Plaza de la Constitución); te encantará pasear, tomar algo en sus cafés y comprar algún recuerdo en los puestos ambulantes de la zona.

Cuando visites la Acrópolis te resultará fácil llegar a Plaka, que es conocido como el barrio de los dioses por su cercanía a la Acrópolis y porque es, además, el barrio más antiguo (y animado) de la capital griega; no tendrás que alejarte mucho de Plaka para llegar a Monastiraki, el lugar ideal para disfrutar de una tarde de shopping a la griega, recuerda que en Monastiraki se regatea… y se disfruta de lo lindo de la gastronomía griega.

Atenas | Pixabay

Visitas imperdibles cerca de Atenas

Hay algunos lugares que, por su cercanía a Atenas, se han convertido en visitas obligadas cuando se viaja a la capital griega, nos referimos en primer lugar a El Pireo que es popularmente conocido como el puerto de Atenas aunque tiene entidad propia como ciudad; también a Delfos porque se tarda 3 horas en autobús en llegar y ¿cómo marcharte de Grecia sin visitar el Oráculo de Delfos?; tenemos todavía una recomendación más: Meteora, la imagen de sus monasterios sobre rocas que parecen nacer del centro de la tierra es realmente espectacular, está además a poco más de una hora de Delfos (a menos de 5 horas desde Atenas en tren o autobús).

...

También te puede interesar...

Las mejores fechas para comprar vuelos baratos según la estación del año