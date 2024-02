Las ciudades más frías del mundo están en Rusia y Canadá

Te vas a morir de frío con solo seguir leyendo porque las temperaturas que reinan en algunos rincones de Rusia y Canadá son como para congelarse incluso a miles de kilómetros y unas decenas de grados de distancia; empezamos nuestro refrescante viaje en Rusia porque son varias las localidades de ese inmenso país que se pelean año a año por ser los lugares habitados más fríos de la tierra y de ahí saltaremos a Canadá, donde tampoco se quedan atrás hablando de batir récords de los que te dejan helado.

Oymyakon pasa por ser el lugar habitado más frío de la tierra y es que en 1926 las temperaturas se desplomaron allí hasta los 71,2ºC… bajo cero; fue una temperatura excepcional que no se ha vuelto a alcanzar desde entonces pero no creas que eso significa que los años siguientes la cosa estuvo mucho más cálida, la temperatura media en esta localidad rusa en invierno es de 63ºC bajo cero y eso significa que no puedes estar al aire libre más que 20 minutos y que quien no se tapa y abriga debidamente podría congelarse.

Sin dejar Rusia, podemos seguir visitando lugares en los que los coches no circulan por exceso de frío (dejan de funcionar cuando las temperaturas bajan de los 20ºC bajo cero): Verkhoyansk y Yakutsk son dos de ellos, están, como Oymyakon, en la República de Sajá y en invierno ronda los 40 e incluso los 50 ºC bajo cero; si eres de los que quiere descubrir que se siente viviendo con frío extremo pero sin renunciar al ambiente urbanita (tan urbanita como la congelación permite, claro…) tu destino debe ser Yakutsk, que pasa por ser la ciudad más fría del mundo.

Yellowknife. Canadá | Pixabay

¿Y en Canadá? En Canadá también saben pasar frío a lo grande, lo hacen en Yellowknife, en los Territorios del Noroeste, allí podrás sentir hasta 40ºC bajo cero, ahora bien, en compensación podrías disfrutar de la imponente belleza de una aurora boreal.

Por supuesto hay más lugares (más en Rusia que en Canadá) donde sus habitantes soportan inviernos de frío extremo (Norils en el Ártico, por ejemplo, o Vorkutá en la región de Komi) y hay también algún que otro lugar habitado que, sin estar en Rusia o Canadá, también te congelará a poco que te descuides ¿el lugar de frío extremo más visitado? Es, probablemente, la, allí está Tromso y las islas Svalbard además de Longyerbyen (la ciudad en la que está prohibido morirse…), lugares todos ellos perfectos para los cazadores de auroras boreales.