7 puentes que permiten llegar por carretera a islas increíbles

Si eres de los que se inquieta al pensar en volar o en navegar y cuando viaja prefiere hacerlo por carretera, esta noticia te interesa porque vamos a hablarte de islas atractivas para los viajeros por diferentes razones a las que se puede llegar por carretera, sin necesidad de recurrir al barco ni al avión; son además carreteras espectaculares gracias a esos puentes que salvan no lagos ni ríos sino océanos.

Skye Bridge, a la isla de Skye en Escocia

Skye Bridge | Pixabay

El Skye Bridge une la Escocia continental con la isla de Skye evitando, desde 1995, el ineludible viaje en ferry que había que hacer para llegar a esta isla hasta aquel año; en este caso el puente no es lo más interesante porque es más útil y funcional que sorprendente, lo más atractivo es el destino al que nos permite llegar por carretera, la isla de Skye, un destino de montañas negras, acantilados, lagos, cascadas, brutales costas atlánticas, castillos… y whisky.

Storseisundet, a Averoy en Noruega

Storseisundet Bridge | Pixabay

El Storseisundet es, probablemente, el puente más espectacular de los incluidos en esta lista y de todos los que en el mundo unen islas con tierra continental; está integrado en una carretera panorámica de escándalo como es la Carretera del Atlántico, de hecho podríamos decir que lo espectacular no es solo un puente sino los diferentes saltos que da esta carretera de isla en isla o islote en islote hasta llegar a Averoy. Al contrario de lo que sucede con la isla de Skye, donde la isla es más espectacular y atractiva que su puente, en el caso de Averoy, aunque ciertamente tiene su encanto, es la carretera lo imperdible del viaje.

Puentes entre las islas Lofoten

Puente entre las islas Lofoten | Pixabay

El caso de las islas Lofoten es paradigmático porque es una suerte de archipiélago unido por carretera y por eso no hay un puente sino varios que salvan el océano para comunicar las diferentes islas sin necesidad de volar ni navegar; aquí lo interesante es… ¡todo! Todo porque tan espectacular es la carretera con sus puentes como las islas que conecta, el paisajes es sencillamente espectacular gracias a las montañas verticales, los fiordos, las playas, los pueblos pesqueros, las vistas a mar a cierto…

Ölandsbron, a la isla de Öland en Suecia

Ölandsbrond | Imagen de Proton sv on sv.wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este puente es también espectacular para empezar por su tamaño: recorre algo más de 6 kilómetros sobre el estrecho de Kalmar uniendo la isla de Öland a la Suecia continental por carretera; y si el puente es espectacular no menos lo es la isla a la que nos lleva, Öland es una especie de gran museo sueco al aire libre con sus molinos de viento tradicionales, sus pueblos agrícolas, sus faros, sus paisajes abiertos y hasta una residencia de verano de la familia real sueca (Solliden).

Streymin Bridge, a Streymoy-Eysturoy en las Islas Feroe

Streymin Bridge | Imagen de Alexandar Vujadinovic, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El Streymin Bridge cruza el estrecho de Sundini conectando en este caso dos islas, la de Streymoy y la de Eysturoy, ambas en el archipiélago de las Islas Feroe; no es un gran puente, apenas llega de hecho al kilómetro de largo, pero une dos islas a cada cual más interesante que la otra: Eysturoy es la isla de Gjógv, uno de los pueblos más espectaculares de Europa, también está aquí el punto más alto de las Feroe y todo un paisaje de fiordos, montañas y pequeños pueblos pesqueros; en cuanto a Streymoy, es la isla más grande del archipiélago y ahí hay también lugares de interés como Tórshavn, Vestmanna u otros lugares históricos como Kirkjubour y sobre todo las ruinas de la catedral de San Magnus y Roykstovan, que es una de las construcciones de madera habitadas más antiguas de toda Europa.

Puente de la isla de Ré, a la isla de Ré en Francia

Puente a la isla de Ré | Pixabay

La isla de Ré es un destino turístico de primer nivel en Francia tanto por sus pueblos de arquitectura blanca como por sus salinas, su tradición ostrícola, sus playas y dunas, sus senderos perfectos para caminantes y amantes de la bicicleta, por sus faros, por sus mercados, su gastronomía y sus reservas naturales y de aves. Ahí es nada… y se llega a ella por carretera gracias a un estupendo puente que une la isla con la tierra continental en La Rochelle.

Krk Bridge, a la isla de Krk en Croacia

Puente Krk | Pixabay

No solo hay puentes de escándalo en el norte de Europa, hay uno en el Adriático que nos gusta especialmente, el de la isla de Krk, en Croacia; la de Krk es la única isla importante del Adriático accesible en coche y merece la pena cruzarlo porque en Krk nos espera su ciudad vieja con su casco histórico y sus murallas, playas de escándalo como la de Baska, bosques de pinos, paisajes de roca caliza, una gastronomía rica a rabiar… un destino imperdible todo el año pero muy especialmente en primavera y verano, también en otoño.