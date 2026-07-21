Tres islas europeas poco conocidas que se están convirtiendo en los destinos revelación de 2026

Las islas más famosas de Europa reciben cada verano a miles de viajeros en busca de playas, naturaleza y unos días de desconexión. Sin embargo, el aumento de los precios y las aglomeraciones está llevando a muchos turistas a mirar más allá de destinos tan conocidos como Santorini, Mykonos o Madeira.

Este cambio aparece reflejado en la nueva Island Hot List 2026 de Expedia, que reúne diez islas de todo el mundo cuya popularidad está aumentando. Las búsquedas de vacaciones en islas han crecido una media del 55% respecto al año anterior y las menciones en redes sociales han aumentado alrededor de un 20%.

Aunque Santa Lucía encabeza la clasificación mundial, tres destinos europeos aparecen entre los cinco primeros puestos: Porto Santo, Siros y el archipiélago de Lofoten. Tres islas muy diferentes que comparten paisajes espectaculares, una identidad propia y una afluencia todavía menor que la de otros destinos turísticos.

Porto Santo, Portugal

Porto Santo | istock

Situada en el archipiélago de Madeira, Porto Santo ocupa el segundo puesto de la clasificación después de que sus búsquedas hayan aumentado un 85%. Su principal atractivo es una playa dorada de nueve kilómetros, aunque también destacan las Dunas de Porto Santo y las piscinas naturales de Porto das Salemas. Se puede llegar desde Funchal mediante un breve vuelo o en un ferry de aproximadamente dos horas y media.

Siros, Grecia

Isla Siros | istock

Siros aparece en cuarta posición y se presenta como una alternativa más tranquila a Santorini y Mykonos. Las búsquedas sobre esta isla de las Cícladas han crecido un 60%. Su capital, Ermúpoli, sorprende con mansiones venecianas, edificios neoclásicos y animados cafés frente al mar, mientras que Ano Siros conserva su carácter medieval. Las playas de Galissas y Kini completan una escapada marcada por la gastronomía y el ambiente local.

Islas Lofoten, Noruega

Islas Lofoten | istock

El quinto puesto pertenece a las islas Lofoten, cuyas búsquedas han aumentado un 50%. Este archipiélago del norte de Noruega sustituye las playas mediterráneas por montañas escarpadas, fiordos de aguas cristalinas y coloridos pueblos pesqueros como Reine y Henningsvær. Durante el verano se puede contemplar el sol de medianoche, mientras que desde septiembre aumenta la posibilidad de observar auroras boreales.

Estos tres destinos confirman que las próximas islas de moda no tienen por qué parecerse entre sí. Porto Santo ofrece descanso junto al Atlántico, Siros combina playas y cultura griega, y Lofoten apuesta por la aventura en plena naturaleza. Eso sí, el rápido crecimiento de las búsquedas indica que su condición de rincones poco conocidos podría no durar demasiado.