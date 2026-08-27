El palacio más loco de Europa está en Francia y se llama Palais Idéal

Ferdinand Cheval, de profesión cartero rural allá por 1879, es el responsable de esta locura de palacio cuyo diseño fue una creación suya que se atrevió a convertir en realidad cuando ya había cumplido los 40 años (no fue una locura de juventud…); está a tan solo una hora de Lyon y recibe en el actualidad más de 150.000 visitantes al año.

¿Y a santo de qué se le ocurre a un cartero rural construir semejante palacio? El origen de este curioso proyecto está en una extraña piedra que encontró Cheval y le sirvió de inspiración; su primera idea era construir un pequeño palacio imaginario en su jardín y, de aquella idea, el Palais ideal levantado 33 años después del hallazgo de la piedra.

Palais Idéal de Ferdinand Cheval | Pixabay

La piedra fue el origen pero Cheval no se limitó a ella, fue construyendo el palacio inspirándose en las postales y revistas que distribuida como cartero y con las piedras que recogía en el campo a diario y después ensamblaba en su curioso jardín. ¿Y cuál es el estilo de este palacio? Es en realidad un estilo único, inclasificable, es Cheval 100% porque mezcla estilos no solo de diferentes épocas sino también de diferentes orígenes creando algo único que, curiosamente, habiendo surgido de tantas ideas, no se parece en su conjunto a ninguna.

Detalle del Palais Idéal de Ferdinand Cheval | Pixabay

¿Lo más sorprendente de este palacio? Sin duda todas las criaturas esculpidas por Cheval: hay caimanes, elefantes, pelícanos, hadas, gigantes, cascadas y otros personales mitológicos; pero hay más aspectos que dejan sin palabras a quienes se acercan a ver este palacio: lo primero que sorprende es que se trata de una construcción arquitectónica que parece no seguir regla arquitectónica alguna además de no pertenecer, no al menos plenamente, a ningún movimiento artístico aunque, precisamente por eso, algunos expertos dicen que es un palacio surrealista.

Palais Idéal de Ferdinand Cheval | Pixabay

Más allá de eso, oficialmente fue clasificado como Arte Naif allá por 1969 por el Ministro de Cultura francés del momento quien, además, lo nombró Monumento Histórico, un monumento histórico que por lo demás ya había enamorado a artistas de toda procedencia, Picasso incluido.