FOODIES
Galway en Irlanda y Falmouth en Cornualles celebran en otoño sus festivales de ostras
Hay más festivales de ostras pero el de Galway por su antigüedad y el de Falmouth por su estilo tradicional son imperdibles.
Publicidad
Lo primero que debes saber es que no es lo mismo un festival de ostras en la irlandesa localidad de Galway que uno en Falmouth, en Cornualles, y no hablamos solo de cultura, tradición y artesanía, que también, sino explícitamente de ostras: las de Galway son ostras nativas del Atlántico mientras que las de Falmouth son las conocidas como ostras de Fal y se recogen, todavía en la actualidad, con barcos tradicionales y dragas manuales.
Festival Internacional de la Ostra y el Marisco de Galway
El Festival Internacional de la Ostra y el Marisco de Galway pasa por ser el festival de ostras más antiguo del mundo y se viene celebrando desde mediados del siglo pasado (en 1954 celebrará su centenario); se celebra el último fin de semana de septiembre pero es sólo el principio… y es que marca el inicio de una temporada de ostras que no termina hasta el mes de abril. En 2025 se celebra entre el 27 y el 29 de septiembre.
Además de disfrutar de los deliciosos manjares que se sirven durante este festival podrás dejarte sorprender por un concurso muy especial: los Campeonatos Mundiales e Irlandeses de Apertura de Ostras, ahora bien, no te dejes llevar por la prisa de los abridores de ostras más expertos del planeta, tú puedes degustarlas tranquilamente y a placer.
Claro que no todo van a ser ostras… el último fin de semana en Galway es una fiesta que va más allá de las ostras: hay desfiles callejeros, un baile de disfraces al estilo carnavalero y hay, además, una ruta del marisco de la costa de la bahía y otra del Festival de la Ostra de Galway porque en esta zona de Irlanda no solo las ostras son una delicia, también otros mariscos.
Festival de Ostras de Falmouth
Poco después de la fiesta de Galway llega la de Falmouth, en Cornualles y en 2025 lo hace además de modo muy especial porque el año pasado, por cuestiones monetarias, no se pudo celebrar, será entre el 9 y el 12 de octubre cuando Falmouth nos recuerde que su festival de ostras sigue siendo uno de los eventos más importantes y tradicionales de Cornualles. Como sucede en Galway este festival marca el inicio de la temporada de la captura de ostras, que en Falmouth va de octubre a marzo.
¿Y qué podemos esperar de este festival de ostras? Showcookings por parte de chef locales, competición de apertura de ostras, la Oyster Race (que es una carrera en embarcaciones tradicionales) y la Working Boat Race (igual pero en barcos de vela), un gran desfile por las calles de la ciudad, música en vivo, puestos gastronómicos por doquier…
Publicidad