El pueblo de Extremadura que parece Islandia: tiene un volcán y una cascada de 100 metros

En el norte de Cáceres, en pleno corazón de Las Hurdes, hay una pequeña localidad que reúne en pocos kilómetros algunos de los paisajes más singulares de la zona.

Se trata de El Gasco, un pueblo de apenas 181 habitantes que conserva un cráter de origen todavía discutido, una garganta de gran profundidad y una cascada de más de 100 metros, ingredientes que explican por qué muchos la comparan con paisajes de Islandia.

Dónde está y cómo es el pueblo

El Gasco pertenece al municipio de Nuñomoral y se encuentra a unos 780 metros de altitud, junto al río Malvellido. Se llega por carretera desde la EX-204, tomando después las desviaciones hacia Nuñomoral y La Fragosa.

El pueblo conserva casas tradicionales hechas de pizarra, típicas de la zona. Como el terreno es muy empinado, las casas se construyeron adaptándose a las pendientes, subiendo y bajando junto con el paisaje.

El misterioso volcán de El Gasco

Uno de los grandes atractivos del pueblo es una curiosa formación geológica conocida popularmente como el volcán de El Gasco.

Tiene una superficie aproximada de 97.000 metros cuadrados, con un cráter de unos 50 metros de diámetro. Su origen, sin embargo, sigue generando debate: un estudio de 1950 relacionó las muestras de piedra pómez con actividad volcánica, pero investigaciones posteriores descartaron esa explicación y apuntan a que el relieve podría deberse al impacto de un meteorito ocurrido hace entre 1 y 2 millones de años.

Por su valor científico, la Junta de Extremadura protegió el enclave mediante el Decreto 153/2003, declarándolo Lugar de Interés Científico.

Una cascada de más de 100 metros

El río Malvellido forma a su paso por El Gasco un tramo especialmente encajado, que se puede recorrer a través de una ruta de senderismo.

El itinerario sigue el cauce del río, atraviesa pequeñas zonas de cultivo y avanza entre laderas de vegetación mediterránea hasta llegar al Chorro de la Meancera, una cascada que supera los 100 metros de desnivel y desciende entre escalones de roca, uno de los grandes atractivos naturales del pueblo.