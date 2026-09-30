Los escenarios de la película La bola negra: 6 lugares de España para seguir los pasos de Federico García Lorca

Para entender a Federico García Lorca hay que pisar la tierra que lo vio crecer y crear. Esa tierra es la Vega de Granada, donde nació, y la ciudad donde estudió.

Pero también el Madrid donde triunfó y la Cataluña donde forjó su amistad con Dalí. Lorca fue dejando huella allá por donde pasó, y hoy el interés por su figura vive un momento excepcional. La bola negra, el film de Javier Calvo y Javier Ambrossi, reunió a más de 610.000 espectadores en su primer fin de semana en cines, y las búsquedas sobre el poeta en Google han crecido en la última semana un 3.000% en España y un 250% a nivel mundial respecto al mismo periodo de 2025. A ello se suma la conmemoración, este año, del 90 aniversario de su asesinato.

Rodaje La Bola Negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi | Atresmedia

Por todo esto, y para quienes quieran seguir ese rastro, GuruWalk ha recopilado las mejores experiencias de su catálogo que permiten acercarse a la vida y la obra del poeta granadino por toda España. Algunas están dedicadas por completo a su figura; en otras, Lorca aparece como una parada imprescindible del recorrido.

Granada, la ciudad de su alma

El punto de partida no puede ser otro. Lorca llegó a Granada siendo niño y allí pasó los años decisivos de su formación. Estudió en la universidad, frecuentó las tertulias literarias de la ciudad e incluso allí publicó Impresiones y paisajes, su primer libro.

Entre las decenas de free tours de la ciudad hay uno dedicado por completo al poeta que incluye diversas obras recitadas. Sale de la Plaza Nueva y repasa sus años de estudiante, sus viajes, su faceta de dramaturgo y, cómo no, su dramático final.

La Alhambra de Granada | iStock

Quien prefiera un recorrido a medida puede reservar un tour privado por la Granada de Lorca. Entre sus paradas está el Centro Federico García Lorca, que conserva manuscritos originales, fotografías y material audiovisual sobre su obra. También pasa por la facultad donde estudió y por el actual Hotel Reina Cristina, antigua casa de la familia Rosales, donde el poeta se refugió ante el estallido de la Guerra Civil Española.

Lorca es una figura clave de la literatura universal y de la ciudad de Granada. Por eso, muchos free tours disponibles en GuruWalk siguen parcialmente sus pasos, así como diversas visitas guiadas de pago, como la que recorre los exteriores de la Alhambra y el centro histórico que se detiene en la plaza de los Aljibes. Allí, en junio de 1922, Lorca y Manuel de Falla celebraron el Concurso de Cante Jondo, un evento cultural que ha pasado a la historia y con el que los artistas pretendían rescatar las versiones más puras del flamenco.

Fuente Vaqueros y Valderrubio, el origen de todo

A unos veinte kilómetros de la capital, la Vega granadina conserva los paisajes de la infancia de Federico García Lorca. El poeta y dramaturgo nació en Fuente Vaqueros en 1898, en la casa que hoy es su museo natal, abierto al público en general.

Hacia 1906 Federico y su familia se trasladaron a Valderrubio, por entonces llamado Asquerosa, donde vivieron hasta 1909, aunque siguieron manteniendo su vivienda como retiro de verano. Allí se instalaron en el número 20 de la Calle de la Iglesia, una casa tradicional de labor de dos plantas muy cercana a la de Frasquita Alba, vecina ahora icónica que inspiró la popular obra del poeta La casa de Bernarda Alba.

Las dos casas en las que creció Federico, la de Frasquita Alba, Vaqueros, Valderrubio y los pueblos de su alrededor, se pueden visitar con varias excursiones guiadas en las que se recorren los principales escenarios de la vida y obra del artista, persiguiendo, sobre todo, su infancia y el contexto social y cultural que le vio crecer.

Víznar y Alfacar, un lugar de memoria

A menos de 10 kilómetros de Granada, entre Víznar y Alfacar se encuentra la Fuente Grande, que los árabes llamaron Ainadamar, "la fuente de las lágrimas". En estos parajes Lorca fue asesinado en agosto de 1936, y hoy el parque que lleva su nombre en Alfacar es un espacio de recuerdo y homenaje. El tour de Lorca y la Guerra Civil recorre la zona y repasa la trayectoria de uno de los grandes poetas y dramaturgos en lengua española. El barranco de Víznar es, además, una de las localizaciones donde se rodó la recién estrenada película La bola negra.

Baeza, un viaje que le marcó

Baeza, en Jaén | iStock

En 1916, un Lorca de dieciocho años viajó con sus compañeros de universidad por Andalucía y Castilla. En Baeza conoció a Antonio Machado, que daba clases de francés en el instituto de la ciudad. Aquellos viajes dieron forma a Impresiones y paisajes, su primer libro. El free tour La Baeza Palaciega pasa por el Casino de Artesanos, donde se produjo el encuentro, y otra visita guiada por Baeza lo recuerda en la plaza de Santa María. Las dos recorren esta ciudad renacentista declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en la que, además, se grabaron películas tan populares como Alatriste, La Conjura de El Escorial y Lope Enamorado.

Madrid, la capital que le vio brillar

Lorca llegó a Madrid en 1919 y la capital fue el trampolín de su carrera. Se instaló en la Residencia de Estudiantes, donde entabló amistad con Luis Buñuel y, más tarde, con Salvador Dalí. Su primer estreno, 'El maleficio de la mariposa', no convenció al público del Teatro Eslava en 1920, pero la ciudad acabó rendida a su talento. En 1928 publicó el Romancero gitano, el libro que lo convirtió en el poeta más leído de su generación. Cuatro años después empezó a recorrer los pueblos de España con La Barraca, la compañía de teatro universitario que llevaba los clásicos a las plazas. Allí conoció a Rafael Rodríguez Rapún, secretario de la compañía, cuya historia asoma también en La bola negra. Los grandes éxitos llegaron poco después: Bodas de sangre, en el Teatro Beatriz en 1933, y Yerma, en el Teatro Español en 1934.

Hoy, en pleno Barrio de las Letras, su estatua en la plaza de Santa Ana mira precisamente al Teatro Español. El free tour Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y los Secretos del Madrid Literario hace parada frente a ella. El poeta también aparece junto a Cervantes, Lope o Valle-Inclán en otros recorridos por el barrio: Escritores, Siglo de Oro, cafés y bohemia, Madrid Inspirador, El Madrid de las Musas y el Free Tour del Barrio de las Letras.

Figueres y Barcelona: siguiendo a Dalí

La amistad entre Lorca y Salvador Dalí dejó rastro en Cataluña. El poeta pasó temporadas con la familia del pintor en la Costa Brava y le dedicó su poema Oda a Salvador Dalí. En Figueres, el Museo del Juguete de Cataluña conserva los juguetes de Anna Maria y Salvador Dalí que tanto fascinaron a Lorca.

Teatro-Museo Dalí en Figueres | iStock

En Barcelona, su obra suena en directo. El Barcelona Guitar Trio interpreta piezas del poeta junto a composiciones de Falla y Paco de Lucía en el modernista Palau de la Música y en el tablao La Perla del Born.