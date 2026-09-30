Madrid estrena su primer arco chino: en el corazón del Chinatown de Usera

Usera se prepara para tener un nuevo símbolo en sus calles. A partir del 1 de octubre, la plaza del Hidrógeno lucirá el primer arco chino de Madrid, una escultura monumental bautizada "Two Cultures in Love".

Detrás de la obra está Okuda San Miguel, artista que no es ajeno al barrio: allí tiene su propio centro de creación, de más de 1000 metros cuadrados.

Una obra con grandes dimensiones

La estructura se levanta sobre un pórtico de hormigón blanco rematado con cubiertas metálicas de diseño vanguardista. Alcanza los 11 metros de altura en su punto más elevado y 12 metros de anchura total, con un paso interior libre de 8 metros.

No es una pieza aislada: es la culminación de un nuevo eje peatonal que arranca en Madrid Río y llega hasta el corazón del distrito, conectando equipamientos públicos y zonas verdes del barrio.

Un proyecto nacido del barrio

El arco es fruto de un trabajo conjunto entre la Junta Municipal de Usera, los colectivos vecinales de la comunidad china y el propio Okuda. La implicación vecinal fue clave tanto en las formas como en los colores elegidos, con el objetivo de convertir la obra en un nuevo foco de atracción turística para la hostelería y el comercio local.

El significado detrás de la escultura

El elemento central del conjunto son tres figuras de gran formato que se encuentran y se abrazan bajo el mismo pórtico: un oso, símbolo de la identidad madrileña, junto a dos dragones, imagen tradicional de China.

Se trata de un paifang, el arco tradicional oriental usado para conmemorar acontecimientos o señalar lugares importantes. Sus dos caras están caligrafiadas en chino con mensajes sobre convivencia y entendimiento:

En la cara frontal , hacia la calle de Marcelo Usera, se lee "El mundo pertenece a todos" , acompañado de "El afecto y el respeto unen a amigos y vecinos" y "Armonía fluida entre China y el mundo".

, hacia la calle de Marcelo Usera, se lee , acompañado de "El afecto y el respeto unen a amigos y vecinos" y "Armonía fluida entre China y el mundo". En la cara trasera, hacia la plaza del Hidrógeno, aparece el principio confuciano "La armonía es lo más valioso", junto a "La gran sabiduría une a Oriente y Occidente" y la máxima taoísta "La máxima bondad es como el agua".

Un recorrido con más guiños a la cultura oriental

El arco es el broche final de un itinerario urbano tematizado por todo el barrio. En el pavimento peatonal se pueden encontrar baldosas grabadas con carpas tradicionales (símbolo oriental de la perseverancia) junto a frases traducidas al castellano.

El recorrido incluye también una representación del horóscopo chino en la plaza de Julián Marías y un parque infantil con forma de dragón en la plaza de las Tizas.

Con esta inauguración, Usera no solo estrena un nuevo monumento: consolida un espacio urbano donde la tradición madrileña y la cultura china conviven a través del arte contemporáneo.