¿Quieres celebrar una Navidad cálida? Viaja a Las Palmas de Gran Canaria

La Navidad blanca es preciosa... para verla por televisión o en el cine; si algo aprendimos tras el paso de Filomena por el centro de España a principios de este año es que la nieve no solo es fría, también es traicionera así que es más que probable que este año no estés pensando en la clásica Navidad nevada sino en una más cálida, una que te permita disfrutar de la calidez de una bonita playa y, si es así, seguro que ya sabes que el destino perfecto está en las Islas Afortunadas.

Puedes visitar cualquiera de ellas, en todas difrutarás de la calidez canaria, es más, puedes volar a una y visitar otras utilizando el ferry ¿nuestra recomendación? ¿Navidad en Canarias? sin duda Las Palmas de Gran Canaria. A continuación te contamos por qué.

Belén de arena | Foto de Toni Hernández, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Nos encantan los planes de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar la Navidad porque el modo en el que adaptan los clásicos de esta época del año a su clima cálido es realmente sugerente: Papá Noel no va en un trineo tirado por renos por la nieve, practica el surf y el Belén no está en un portal, es de arena de playa y es, por supuesto, efímero. ¿Y el árbol de Navidad? Es el tradicional, sí, pero está en el paseo de la playa de Las Canteras y nos regala fotos que no acaban de encajar con el imaginario navideño ¿un árbol de Navidad en la playa y tú en bañador tomando el sol en tu toalla? Así mismo. Además, los fuegos artificiales de la Playa de las Canteras para celebrar la Nochevieja parecen los de la fiesta de fin de verano de cualquier pueblo mediterráneo.

Las Palmas de Gran Canaria en Navidad | Foto de Nacho González, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Si a esta curiosa estampa navideña le das un toque tradicional decorando los diferentes barrios históricos como corresponde a la Navidad, incluyendo un Belén tradicional y una Feria de Artesanía que nos recuerda a los clásicos mercados de Navidad que inundan Europa en esta época del año además de una oferta cultural que incluye coros navideños, un Festival de Gospel y certámenes de villancicos entre otras propuestas, ya tienes una Navidad cálida de los más atractiva y completa.