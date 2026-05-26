Mesa de degustación oficial de Finlandia: una experiencia gastronómica única en el mundo

Los menús que se sirven en esta Mesa de degustación oficial de Finlandia han sido creados por chefs de referencia en este país nórdico a partir de las propuestas de pescadores, agricultores y vecinos en general de las diferentes regiones finlandesas, son menús que juegan con los productos locales y las recetas tradicionales.

¿Lo mejor de esta experiencia gastronómica? Que no es solo una comida o una cena, es un gran viaje de cuatro días que, además, permite a quienes lo disfruten recorrer los enclaves más espectaculares de Finlandia, rincones a los que solo se llega en barco desde los núcleos urbanos porque están en las últimas islas, las más lejanas y remota, del país.

Mesa de degustación oficial de Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

La región de la Costa y el Archipiélago junto a Laponia finlandesa serán los escenarios de esta espectacular experiencia gastronómica el próximo mes de septiembre, una experiencia por lo demás muy exclusiva porque solo podrán vivirla 8 personas por destino (ocho comensales en la región de la Costa y el Archipiélago y otros ocho en Laponia finlandesa); ahora bien, no creas que por ser una edición limitada a 16 personas te lo tienes que perder, se trata de una experiencia abierta al público.

El chef finlandés Erik Mansikka, fundador del restaurante Kaskis en Turku, es quien lidera esta excepcional propuesta gastronómica y viajera, un chef con Estrella Michelin y Estrella Verde Michelin y cuya propuesta culinaria es innovadora pero anclada en la estacionalidad y la sostenibilidad, es decir, enalteciendo siempre los productos de temporada y de cercanía, arraigada en la tradición culinaria del país al tiempo que renovándola.

Mesa de degustación oficial de Finlandia | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

¿Quieres intentar ser uno de los afortunados que viva esta experiencia? Puedes participar en este reto a través de las redes sociales (Instagram o Tik Tok) y rellenando el formación de inscripción que puedes localizar en una web creada a tal efecto: HaveSomeFinnish.com; ¿qué tendrás que hacer? Grabar un video en inglés en el que expliques por qué quieres disfrutar de la cultura finlandesa y compartirlo utilizando el hashtag HaveSomeFinish y etiquetando al usuario de Turismo de Finlandia (Visit Finland: ourfindland en Instagram y visitfinland.com en Tik Tok)