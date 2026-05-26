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Conciertos entre murallas históricas: El festival de Alcalá de Henares con artistas como Lola Índigo, Loquillo o Vanesa Martín
Los Conciertos de la Muralla regresan a Alcalá de Henares con artistas como Loquillo, Lola Índigo o Vanesa Martín. Un ciclo de conciertos al aire libre que volverá a llenar de música uno de los escenarios más especiales de Madrid.
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Ahora que se acerca el verano son muchos municipios de España los que celebran sus fiestas y festivales, como es el caso de Los Conciertos de la Muralla, un prestigioso ciclo anual de conciertos de música en vivo que se celebra a finales de verano en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).
El evento destaca por reunir a grandes artistas nacionales e internacionales en un impresionante entorno monumental e histórico como es el caso de Loquillo (22 de agosto), Vanesa Martín (29 de agosto), Lola Índigo (5 de septiembre), Valeria Castro (11 de septiembre) y Miguel Ríos (12 de septiembre).
Las actuaciones tienen lugar al aire libre en la Huerta del Obispo, un gran recinto situado dentro de las murallas históricas del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
Además, dentro de este festival, también hay otros microfestivales específicos en su programación como los siguientes:
- Muralla Camp (28 de agosto): con artistas como Fangoria, Chenoa, Nancys Rubias, Rául, Coyote Dax, Zapato Veloz y Bingo Party By Drag Brunch.
- Muralla Urbana (19 de septiembre): con artistas como como Lucho RK, Raul Clyde, D.Valentino o C Marí
- Muralla Indie (25 y 26 de septiembre): con artista como Lori Meyers, Sanguijuelas del Guadiana, Anni B Sweet, Éxtasis, Samuraï, Pignoise, Sexy Zebras, Love of Lesbian, La La Love You y Xoel López.
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