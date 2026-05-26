Conciertos entre murallas históricas: El festival de Alcalá de Henares con artistas como Lola Índigo, Loquillo o Vanesa Martín

Ahora que se acerca el verano son muchos municipios de España los que celebran sus fiestas y festivales, como es el caso de Los Conciertos de la Muralla, un prestigioso ciclo anual de conciertos de música en vivo que se celebra a finales de verano en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid).

El evento destaca por reunir a grandes artistas nacionales e internacionales en un impresionante entorno monumental e histórico como es el caso de Loquillo (22 de agosto), Vanesa Martín (29 de agosto), Lola Índigo (5 de septiembre), Valeria Castro (11 de septiembre) y Miguel Ríos (12 de septiembre).

Las actuaciones tienen lugar al aire libre en la Huerta del Obispo, un gran recinto situado dentro de las murallas históricas del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

Además, dentro de este festival, también hay otros microfestivales específicos en su programación como los siguientes: