Las ciudades de Europa más buscadas por su gastronomía: Estos son los mejores destinos para comer

La gastronomía ya no es solo un complemento del viaje: se ha convertido en uno de los principales criterios a la hora de elegir destino. Según un estudio reciente elaborado por TUI Musement con Appinio, más del 56 % de los viajeros afirma estar interesado, o muy interesado, en realizar actividades culinarias durante sus vacaciones. Además, el 71 % prefiere reservarlas con antelación y el 60 % elige el atardecer o la noche como el momento ideal para disfrutarlas.

La duración perfecta se sitúa entre 2 y 4 horas, y lo que más valoran los viajeros son las degustaciones auténticas y la cocina local, confirmando que probar sabores tradicionales es una de las formas preferidas de conectar con la cultura de cada lugar.

Como especialista en tours y actividades en destino, con una amplia oferta de experiencias gastronómicas en toda Europa, TUI Musement analiza de forma constante las tendencias del sector. En este contexto, la compañía ha elaborado un ranking de las ciudades europeas más populares para realizar un tour gastronómico, basado en el volumen de búsquedas en Google.

Italia, considerado además el destino soñado para este tipo de actividades, lidera la clasificación con seis ciudades en el top 20.

Las 10 mejores ciudades gastronómicas

1. Roma (Italia)

Fontana di Trevi, Roma | iStock

Con más de 80 000 búsquedas, la capital italiana lidera la clasificación. Desde talleres para preparar pasta fresca fettucine y el tradicional tiramisú, hasta recorridos con degustaciones por las tiendas de la plaza Campo de' Fiori y el barrio de Trastevere, pasando por las visitas al Mercado Trionfale. La ciudad combina historia y tradición culinaria en cada parada.

2. Bolonia (Italia)

Referente gastronómico del país, es un paraíso para los amantes de la pasta. Talleres de tagliatelle al ragù, tortellini o lasaña boloñesa forman parte de las actividades más demandadas. Las clases en casa de las célebres Cesarine, la red de cocineras caseras de Italia encargadas de salvaguardar y compartir la tradición gastronómica, permiten vivir una inmersión aún más auténtica.

3. Lisboa (Portugal)

Barrio de la Alfama, Lisboa | iStock

Explorar los barrios más característicos de la ciudad, como Alfama, Bairro Alto o Baixa, a través de sus sabores es una de las formas más atractivas de conocer la ciudad. Desde el pastel de bacalhau, o las sardinas a la plancha, hasta los emblemáticos pasteles de nata o la Ginjinha, el apreciado licor de guindas, cada parada revela un pedazo de tradición portuguesa.

4. Londres (Reino Unido)

London Eye, en Londres | EFE/G. Garrido

La capital británica ofrece un amplio abanico de recorridos gastronómicos, que permiten explorar sus atracciones más icónicas y, al mismo tiempo, saborear platos tradicionales como el fish and chips, visitar pubs históricos o descubrir las cocinas del mundo en los barrios de Chinatown, Soho o Covent Garden. Borough Market, el mercado más antiguo de la ciudad, también es una parada imprescindible.

5. Ámsterdam (Países Bajos)

foto de Ámsterdam | Gtres

El barrio de Jordaan concentra alguna de las mejores propuestas para saborear la hospitalidad holandesa. Degustaciones de quesos, visitas a tiendas especializadas como Henri Willig o excursiones a Edam y Gouda forman parte de los planes más buscados.

6. Madrid (España)

Mercado de San Miguel en Madrid | iStock

La capital española es el destino ideal para perfeccionar el arte del tapeo. Muchos recorridos combinan las principales atracciones turísticas, como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, con paradas en mercados históricos, como el Mercado de San Miguel, y tabernas tradicionales, donde degustar clásicos como el bocadillo de calamares o las croquetas. Experiencia recomendada: ruta de tapas e historia por Madrid

7. París (Francia)

Torre Eiffel de París | iStock

Cada barrio ofrece una perspectiva diferente de la cocina francesa: desde las últimas tendencias en repostería de Saint-Germain-des-Prés hasta las degustaciones de queso y vino en Le Marais, o los talleres de macarons en las Galerías Lafayette. Los mercados de Aligre y Président Wilson completan el viaje por la tradición culinaria parisina.

8. Atenas (Grecia)

El Partenón en la Acrópolis de Atenas | iStock

La gastronomía es parte esencial de la cultura griega. Los recorridos incluyen visitas al mercado central Varvakios, el corazón gastronómico de la ciudad, y al barrio de Psiri, repleto de tavernas tradicionales, donde probar aceite de oliva, quesos locales y otras especialidades mediterráneas.

9. Oporto (Portugal)

Oporto, Portugal | iStock

Más allá de la francesinha o el bacalao, los tours permiten conocer el Mercado do Bolhão y las bodegas de Vila Nova de Gaia, famosas por sus vinos de Oporto. Una inmersión en la tradición culinaria portuguesa que combina historia y sabor. Experiencia recomendada: tour gastronómico en Oporto con visita a una antigua bodega

10. Nápoles (Italia)

Con cerca de 25 000 búsquedas, Nápoles confirma el peso de Italia en la clasificación. Además de especialidades como el cuoppo fritto o la sfogliatella, las clases para aprender a elaborar pizza se sitúan entre las actividades más populares.

El top 20 de las ciudades gastronómicas

Además de Roma, Bolonia y Nápoles, otras tres ciudades italianas, Venecia (11), Florencia (14) y Milán (17) refuerzan el liderazgo italiano en la clasificación de TUI Musement, posicionando al país como el gran referente europeo para los viajeros foodie.

España ocupa el segundo lugar con tres ciudades: Madrid (6), Barcelona (12) y Sevilla (19), consolidando su atractivo culinario en el mapa europeo.

Portugal y Reino Unido cuentan con dos ciudades cada uno en la clasificación, reflejando la creciente demanda de este tipo de propuestas; mientras que Austria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos y la República Checa también tienen representación en el top 20.