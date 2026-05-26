TE LO CONTAMOS
Verano Joven 2026: ¿Cuándo estarán disponibles los descuentos?
El Verano Joven 2026 está cada vez más cerca y miles de jóvenes esperan ya la llegada de los descuentos para viajar barato este verano. Aunque el Gobierno todavía no ha confirmado la fecha oficial, todo apunta a que el programa volverá muy pronto con rebajas de hasta el 90% en trenes y autobuses.
Publicidad
Ahora que llega el verano son muchas las personas que ya están planificando sus próximos viajes y escapadas y los jóvenes de España esperan con ganas la publicación del Verano Joven 2026, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ofrece grandes descuentos para jóvenes entre 18 y 30 años.
Con esta ayuda, los viajes pueden llegar a costar incluso la mitad del precio establecido, un punto bastante importante a tener en cuenta a la hora de reservar el transporte.
Sin embargo, lo que muchos se están preguntando es... ¿cuándo estará disponible el Verano Joven 2026? Por el momento, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todavía no ha publicado una fecha oficial.
El año pasado el Verano Joven se anunció a principios de junio y los jóvenes pudieron empezar a pedir los descuentos desde el 18 de junio. Por lo que es probable que no tarde en comunicarse su aprobación para este 2026.
Cómo son los descuentos y requisitos
A falta de cambios, los requisitos para poder solicitar el Verano Joven 2026 serán los siguientes:
- Tener nacionalidad española o residencia legan en España
- Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008
Los descuentos del año pasado fueron los siguientes:
- Servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico: rebaja del 90% del precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta.
- Avant: descuento del 50% en los billetes sencillos y de ida y vuelta.
- Servicios comerciales o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios: rebaja del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete.
- Servicios de autobús regular de competencia estatal: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta.
- Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.
Publicidad