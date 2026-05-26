Verano Joven 2026: ¿Cuándo estarán disponibles los descuentos?

Ahora que llega el verano son muchas las personas que ya están planificando sus próximos viajes y escapadas y los jóvenes de España esperan con ganas la publicación del Verano Joven 2026, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ofrece grandes descuentos para jóvenes entre 18 y 30 años.

Con esta ayuda, los viajes pueden llegar a costar incluso la mitad del precio establecido, un punto bastante importante a tener en cuenta a la hora de reservar el transporte.

Chico joven viajando en tren | iStock

Sin embargo, lo que muchos se están preguntando es... ¿cuándo estará disponible el Verano Joven 2026? Por el momento, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todavía no ha publicado una fecha oficial.

El año pasado el Verano Joven se anunció a principios de junio y los jóvenes pudieron empezar a pedir los descuentos desde el 18 de junio. Por lo que es probable que no tarde en comunicarse su aprobación para este 2026.

Cómo son los descuentos y requisitos

A falta de cambios, los requisitos para poder solicitar el Verano Joven 2026 serán los siguientes:

Tener nacionalidad española o residencia legan en España

Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008

Los descuentos del año pasado fueron los siguientes: