5 consejos para ahorrar en tus vacaciones de verano 2026 y viajar más barato

El verano se acerca y, con él, la pregunta que cada vez más viajeros se hacen: ¿podré permitirme unas vacaciones este año? Los precios de vuelos, hoteles y destinos turísticos no dejan de escalar, y 2026 apunta a ser una temporada especialmente exigente para el bolsillo debido a la inflación generalizada y al aumento del precio del combustible como consecuencia de los conflictos internacionales.

La web de viajes baratos Holidayguru ha presentado 5 consejos imprescindibles para ayudarnos a reservar nuestras vacaciones de verano al mejor precio.

Aprovecha las fechas más baratas

Calendario viajes avión | iStock

No todos los días del verano cuestan lo mismo. Las últimas dos semanas de julio y primeras dos semanas de agosto son (en general), las fechas más caras, mientras que el mes de junio y la última semana de agosto suelen ser las más económicas. Ser flexible con estas fechas es, sin duda, uno de los recursos más poderosos que tiene cualquier viajero para recortar el presupuesto sin renunciar a nada.

No esperes al último momento

Mapa del mundo con aviones | iStock

Hoy, quienes esperan hasta el final para reservar suelen encontrarse con precios disparados y poca disponibilidad. Un ejemplo: el precio de viajar a Formentera 4 noches con vuelos en julio es casi un 50% más caro si se reserva hoy que si se hubiera reservado en febrero de acuerdo con los datos recabados por Holidayguru. Reservar vuelos con tres o cuatro meses de antelación y el alojamiento con aún más tiempo puede traducirse en ahorros de cientos de euros.

Apuesta por destinos menos saturados

Playa del Duque, en Costa Adeje, Tenerife | iStock

Todos conocemos los grandes clásicos del verano, pero precisamente su popularidad es lo que los encarece. Frente a la costa de Andalucía o islas como Mallorca, hay decenas de rincones igualmente espectaculares que ofrecen experiencias auténticas y mucho más barato. Las Islas Canarias son en 2026 el destino español de costa con la mejor calidad-precio, pero el interior de Europa, los Balcanes o algunas islas menos conocidas del Mediterráneo como Sicilia son alternativas que combinan belleza, gastronomía y cultura sin las aglomeraciones ni los precios inflados.

Activa las alertas

Imagen archivo comprar vuelos baratos | iStock

Los precios de los viajes fluctúan constantemente, a veces varias veces al día. Estar pendiente de esas bajadas en tiempo real es casi imposible sin la tecnología adecuada. Por eso, activar alertas de precio en buscadores de vuelos, suscribirse a newsletters y explorar grupos especializados en redes como Telegram son formas eficaces de no perderse ningún chollo. Cuando el precio de ese vuelo que llevas semanas mirando cae de golpe, quieres ser el primero en saberlo, no el que llega tarde.

Viaja en grupo

Grupo de jóvenes haciendo barbacoa en la playa | iStock

Viajar acompañado no solo es más divertido: también es más económico. Cuando se comparten los gastos de alojamiento, transporte o actividades, el coste por persona se reduce de forma considerable. Alquilar un apartamento, una autocaravana o una casa rural entre varios amigos o familiares suele salir mucho más barato que reservar habitaciones de hotel individuales, y además ofrece mayor comodidad y libertad.