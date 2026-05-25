Cuándo es la Feria de Granada 2026 y todo lo que necesitas saber del Corpus

Granada ya se prepara para vivir una de sus semanas más importantes y esperadas del año: el Corpus Christi 2026. Esta festividad, que mezcla tradición religiosa, feria, cultura popular y mucha fiesta, transforma por completo la ciudad durante varios días con casetas, conciertos, procesiones y actividades para todos los públicos.

Si estás pensando en visitar Granada durante estas fechas, te contamos cuándo se celebra la Feria del Corpus 2026 y todo lo que necesitas saber para disfrutarla al máximo.

Cuándo es la Feria de Granada 2026

La Feria del Corpus Christi de Granada 2026 se celebra del sábado 30 de mayo al sábado 6 de junio. Uno de los momentos más esperados es el del encendido del Recinto Ferial, que marca el pistoletazo de salida, y tiene lugar el mismo 30 de mayo (día también del pregón).

El día grande de la Feria del Corpus de granada es el jueves del Corpus, el 4 de junio. Es festivo local en Granada y acoge la procesión del Santísimo Sacramento por el centro histórico.

El origen del Corpus Christi

La festividad del Corpus Christi en Granada tiene su origen en el siglo XVI, poco después de que los Reyes Católicos conquistaran la ciudad. Esta celebración nació como una muestra de la tradición cristiana y rápidamente se convirtió en uno de los eventos más importantes de Granada.

Desde el inicio, la procesión del Santísimo Sacramento fue el acto más destacado de la festividad. La Custodia, una obra de gran relevancia histórica relacionada con Isabel la Católica, recorría las calles acompañada de un solemne desfile. Durante esos días, plazas y calles se adornaban con altares, tapices y decoraciones temporales.

Con el paso del tiempo, el Corpus fue creciendo hasta transformarse en la gran feria granadina. A las celebraciones religiosas se añadieron actividades festivas, espectáculos, mercadillos, corridas de toros y, años después, el actual recinto ferial con sus casetas.

Recinto Ferial y casetas

El recinto ferial de Almanjáyar, se encuentra en la zona Norte de la ciudad y es donde están las casetas, atracciones y la portada. Las calles del recinto tienen nombres vinculados al folclore andaluz, como La Zambra, El Vito, La Caña o Maimones.

En 2026 habrá un total de 72 casetas y la distribución es la siguiente: 7 casetas institucionales, 3 casetas comerciales y 62 casetas tradicionales.