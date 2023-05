Algunos planes que hacen de Laponia finlandesa un destino de verano excepcional

Laponia es tierra de auroras boreales en invierno pero en verano lo que nos ofrece su cielo no es menos espectacular, el sol de medianoche: durante cuatro meses y coincidiendo con la época veraniega, el sol no se pone en Laponia finlandesa, te costará encontrar un momento para irte a dormir porque querrás aprovechar las 24 horas de luz para vivir Laponia.

Ese empeño en disfrutarlo todo no sólo viene de las horas de luz, también de tanto como hay por vivir y disfrutar en el verano de Laponia finlandesa, vamos a recomendarte algunas: para los más aventureros Finandia ofrece escenarios de escándalo para la práctica del rafting como el Parque Nacional de Oulanka; ahí está el río Kitka con sus soberbios rápidos, tan soberbios que navegarlos es una experiencia sólo para adultos, adultos aventureros además; si prefieres una experiencia igual de refrescante pero menos aventurera, preferirás visitar la playa de Ylläsjärvi y darte el gusto de bañarte en un lago ártico bajo el sol de medianoche.

Rafting | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

¿Sigue siendo demasiada aventura para ti? Pues apúntate entonces a un plan relajante a más no poder: la sauna tradicional finlandesa preparada con troncos de abedul secos, ahora bien, ten en cuenta que para que la experiencia de la sauna sea completa no sólo se combina con algún tratamiento facial de musgo de turba sino también con un baño en el lago a la luz del sol de medianoche.

Otro modo de disfrutar del sol de media noche, saltándote el baño, es emular a la clásica experiencia de las auroras boreales, pasar la noche (noche con sol…) en un iglú de cristal; si además quieres ver renos y recordar a Papá Noel, puedes visitar el Parque ese Renos de Nuuksio.

Iglús de cristal | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

¿Eres un turista gastronómico? En Laponia finlandesa no sólo podrás disfrutar de restaurantes tan culinariamente espectaculares como el Aanaar sino también de experiencias de lo más curioso como la de recolectar bayas… y no unas bayas cualesquiera sino camemoros o moras de los pantanos que son pequeñas bayas con más vitamina C que las naranjas, de ahí que se las conozca como el oro de Laponia.

Bayas | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia

No sólo de bayas hablan los finlandeses cuando hablan de oro, aquí también hubo una fiebre del oro como la hubo en Estados Unidos, concretamente en la Villa del Oro de Tankavaara, un lugar en el que incluso podrás participar en un auténtico campeonato de bateo de oro y encontrar alguna pepita de oro perdida…

Estas son sólo algunas de las experiencias veraniegas que podrás disfrutar en Laponia finlandesa en verano.