¿Sabes cuántas y cuáles son las ciudades del mundo en las que saborean más de 100 Estrellas Michelin?

Hay cuatro ciudades, solo cuatro, que tiene repartidas entre sus mejores restaurantes una cifra superior a las 100 Estrellas Michelin ¿estás pensado en París? Bien podría ser, al fin y al cabo la famosa guía gastronómica es francesa y empezó en Francia pero no es así, París es la segunda ciudad del mundo con más Estrellas Michelin ¿y la primera? Tokio. Decíamos que son cuatro ¿imaginas cuáles son la tercera y la cuarta? Cabe que sorprenda saber que son Kioto y Osaka… la quinta en discordia sería Londres pero no llega a las 100 Estrellas, se queda en 96, de ahí que no lo incluyamos en esta lista:

Tokio

Tokio | Pixabay

La capital de Japón se coronó hace ya varios años como la ciudad más deliciosa del mundo en lo que a la alta cocina se refiere, al menos bajo la experta opinión de los inspectores de la Guía Michelin; no es que en Tokio brillen más de 100 Estrellas Michelin, es que brillan más de 200 distribuidas entre más de un centenar de restaurantes: 12 restaurantes con tres Estrellas (el reconocimiento más elevado), 26 con dos Estrellas y 132 con una Estrella Michelin.

París

París | Pixabay

La capital francesa no llega a las 200 Estrellas Michelin pero en la ciudad lucen nada menos que 165 Estrellas distribuidas también en más de un centenar de restaurantes: 10 restaurantes con tres Estrellas, 15 con dos Estrellas y 106 con una Estrella Michelin. Visto así no cabe la menor duda de que París es la mejor ciudad del mundo en general y de Francia en particular para descubrir y degustar a placer la alta cocina francesa, que es además una de las tradiciones gastronómicas más ricas del mundo.

Kioto

Kioto | Pixabay

Tras este inciso europeo volvemos a Japón y ahí nos vamos a quedar porque son otras dos ciudades japonesas las que pueden jactarse de contar en su cielo gastronómico con más de 100 Estrellas Michelin, la primera es Kioto (por si no tuviésemos ya razones suficientes entre su historia, sus cerezos en flor y su barrio de las geishas para visitarla); 127 Estrellas Michelin reinan en Kioto, repartidas entre más de 100 restaurantes, cinco de ellos con tres Estrellas, 17 con dos y 78 con una Estrella Michelin.

Osaka

Osaka | Pixabay

La cuarta ciudad más luminosa en lo que a su cielo gastronómico se refiere es Osaka, una ciudad que además este año está de moda porque allí se celebra una nueva edición de la Exposición Universal, eso además de que no deja de ser la tercer ciudad más popular del país tras Tokio y Kioto; ciñéndonos a lo gastronómico y en particular a la alta cocina según la Guía Michelin, en Osaka descubrimos 103 restaurantes entre los que se reparten 123 Estrellas Michelin; cuatro de esos 103 restaurantes goza del mayor reconocimiento, tres Estrellas, 12 cuentan con dos Estrellas y el resto con una.