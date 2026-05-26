Los mejores lugares de España para escapar del calor este verano: pueblos y destinos donde refrescarse

Cada verano las altas temperaturas baten récords en buena parte de España y encontrar destinos donde dormir tapado o pasear sin sufrir el calor se convierte casi en una necesidad. Por suerte, todavía existen rincones donde el termómetro da tregua incluso en pleno julio y agosto: pueblos de montaña, valles verdes y localidades donde las máximas rara vez superan los 25 grados.

Si este verano quieres huir de las olas de calor, estos son algunos de los mejores lugares de España para disfrutar de temperaturas mucho más frescas.

Griegos (Teruel), el pueblo más frío de España

Griegos, pueblo de Teruel (Aragón) | Chatejot / Wikipedia Commons dominio público

Situado en plena Sierra de Albarracín y a más de 1.600 metros de altitud, Griegos presume de ser uno de los pueblos más fríos de España. Incluso en verano las noches son muy frescas y las temperaturas suelen ser mucho más bajas que en el resto del país. Rodeado de pinares y naturaleza, es perfecto para quienes buscan tranquilidad y aire puro.

Puebla de Sanabria (Zamora), noches frescas junto al lago

Puebla de Sanabria, Zamora | iStock

Este precioso pueblo medieval zamorano sorprende cada verano por sus temperaturas suaves. Situado cerca del lago de Sanabria y a casi 1.000 metros de altitud, es uno de los mejores lugares para escapar del calor sin salir de Castilla y León. Sus noches frescas son uno de sus grandes atractivos.

Molina de Aragón (Guadalajara), el pueblo del hielo en verano

Castillo de Molina de Aragón | iStock

Molina de Aragón es conocido por registrar algunas de las temperaturas más bajas de España durante el invierno, pero también se convierte en un refugio climático en verano gracias a su altitud y su clima continental. Sus mañanas y noches suelen ser muy agradables incluso en plena ola de calor.

Rascafría (Madrid), el refugio fresco cerca de la capital

Rascafría, en Madrid | iStock

A menos de dos horas del centro de Madrid, Rascafría se convierte cada verano en uno de los destinos favoritos para escapar del calor. Situado en el Valle del Lozoya y rodeado de montañas y bosques, ofrece temperaturas mucho más suaves que las de la capital. Además, cuenta con piscinas naturales y rutas de senderismo perfectas para refrescarse.

Isaba (Navarra), uno de los pueblos más frescos de España

Isaba, en Navarra | iStock

En pleno Valle del Roncal, muy cerca de los Pirineos, Isaba mantiene temperaturas muy agradables durante el verano. Este pequeño pueblo navarro combina naturaleza, montaña y aire fresco incluso en los días más calurosos.

Potes (Cantabria), montaña y clima suave

Potes, en Cantabria | iStock

Los Picos de Europa son uno de los grandes refugios climáticos del verano español. Potes destaca por sus temperaturas agradables, sus paisajes verdes y su cercanía a algunas de las rutas de montaña más espectaculares del norte de España.

Ochagavía (Navarra), un paraíso verde

Ochagavía, en Navarra | iStock

Este pueblo pirenaico parece sacado de una postal. Rodeado de bosques y muy cerca de la Selva de Irati, es uno de los destinos más recomendables para escapar de las altas temperaturas del verano.

Cangas del Narcea (Asturias), verano sin agobios

Cangas de Narcea | istock

Asturias sigue siendo una apuesta segura cuando llega el calor. Cangas del Narcea destaca por su clima suave, sus montañas y sus bosques, perfectos para disfrutar del verano sin temperaturas extremas.

O Cebreiro (Lugo), uno de los pueblos más frescos de Galicia

O Cebreiro, pueblo de Lugo | iStock

En plena montaña lucense y a más de 1.300 metros de altitud, O Cebreiro es uno de los mejores lugares de Galicia para escapar del calor del verano. Este pequeño pueblo del Camino de Santiago destaca por sus temperaturas suaves, sus paisajes verdes y sus famosas pallozas tradicionales. Incluso en agosto, las noches suelen ser frescas y agradables, convirtiéndolo en un refugio perfecto frente a las olas de calor.

Espot (Lleida), aire fresco en el Pirineo

A las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes, Espot es uno de los mejores destinos para quienes buscan montaña y noches frescas incluso en agosto.

Frías (Burgos), historia y temperaturas suaves

Ciudad de Frías, en Burgos | iStock

Este pequeño pueblo medieval burgalés combina patrimonio histórico y un clima mucho más agradable que el de otras zonas del interior durante los meses de verano.