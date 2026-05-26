Tejado Dorado de Innsbruck: por qué se construyó y cuántos azulejos dorados tiene en total

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Innsbruck, en Austria. Allí nos topamos con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes, como es el caso del Tejado Dorado. Se trata de una estructura situada en la Ciudad Vieja de Innsbruck y fue completada en 1500. Cabe destacar que la techumbre está decorada con más de 2.700 azulejos cobrizos dorados, con los que se conmemora la boda del emperador Maximiliano I con Blanca Maria Sforza. De hecho, el matrimonio utilizó este balcón para observar torneos, festivales y otros tantos acontecimientos que han tenido lugar en esa misma plaza.

Tejado Dorado de Innsbruck, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la construcción que alberga el Goldenes Dachl fue erigida por el archiduque Federico IV a principios del siglo XV como residencia. Con posterioridad, concretamente en 1493, el emperador Maximiliano encargó la logia a Nikolaus Turing el Viejo, arquitecto de la corte, y todo por su matrimonio con Blanca Maria Sforza. De hecho, fue Turing el encargado de diseñar y construir el techo dorado, utilizando para ello un total de 2.738 azulejos dorados.

Lejos de que todo quede ahí, hay que hacer hincapié en que el Goldenes Dachl fue diseñado para ser utilizado como lugar de ceremonias reales, en el que el Emperador y su séquito pudiesen sentarse y disfrutar de torneos, festivales y otros tantos acontecimientos que tuviesen lugar en la plaza situada justo enfrente de la edificación. Precisamente porque se erigió en honor al matrimonio de Maximiliano con Blanca Maria Sforza, y con la intención de mantener a los aliados obtenidos por su primer matrimonio con María de Borgoña, hay una imagen pintada en el balcón en la que el Emperador aparece con las dos mujeres.

No podemos dejar de mencionar que, desde enero de 2003, esta construcción alberga la oficina de la Convención Alpina Internacional. Es importante tener en cuenta que la Convención Alpina es una coalición de ocho Países Alpinos que unen fuerzas por un compromiso compartido, como es el desarrollo sostenible de los Alpes. Además, en este edificio, también encontramos el museo Maximilianeum, así como el Archivo de Innsbruck.

Tejado Dorado de Innsbruck | Imagen de Bbb en wikivoyage compartió, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tejado Dorado de Innsbruck, a través de sus características

Es importante tener en cuenta que el mirador está perfectamente decorado con pinturas murales y relieves. Además, la balaustrada del primer piso está adornada con hasta ocho escudos de armas: seis de frente a la plaza y dos en los flancos. Todos ellos representan los territorios de Maximiliano. Sobre los escudos de armas podemos encontrar diversos frescos de Jörg Kölderer, pintados en 1500 y que muestran dos caballeros que portan las banderas heráldicas del Condado del Tirol y del Sacro Imperio.

En cuanto a la balaustrada del segundo piso, está decorada con ocho relieves, ubicados seis frente a la plaza y dos flanqueando, donde se aprecian diversos momentos de la vida de Maximiliano. No podemos dejar de mencionar los frescos situados en el interior de la logia, que también fueron pintados por Jörg Kölderer y muestran diversas escenas de la vida aristocrática de aquel entonces. Todas estas decoraciones de la estructura actual son meras réplicas que están ejecutadas con sumo cuidado, puesto que las originales están en una exhibición permanente en el Museo Estatal del Tirol.