Este es el secreto mejor guardado de la irlandesa costa de Kerry: las islas Skelling y sus algas

Irlanda es un país famoso por un sinfín de aspectos y lugares: su historia literaria, su San Patricio, su cerveza y su whisky, sus ciudades históricas, sus costas y acantilados, sus edificios históricos… ¿sabías esta lista interminable de aspectos y lugares incluye también las algas? Pues así es, se cultivan y recogen algas, se degustan, se usan en cosmética y en balnearios eduardianos desde hace más de un siglo ¿dónde? En las islas Skelling, al suroeste de Irlanda y frente la costa de Kerry.

A continuación te contamos cómo y dónde descubrir y disfrutar la relación de Irlanda con sus algas:

Este viaje culinario, cosmético y de bienestar nos lleva al Anillo de Kerry, concretamente la playa de Derrynane porque allí podemos visitar Atlantic Irish Swaweed, las instalaciones de una empresa cuyo trabajo gira entorno a las algas: rutas de exploración, cosecha y degustación de algas); en los tours que organizan no solo nos permiten acercarnos a los actuales usos y costumbres locales relacionados con las algas sino también a un yacimiento arqueológico que data del siglo 8.000 a.C. y en el que se cree vivían poblados que ya consumían algas.

Degustación | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Un detalle no poco curioso: las algas irlandesas no solo se utilizan en cosmética o para el consumo, también para elaborar diferentes productos que podrás llevarte a casa a modo de souvenir: cubiertos cuyo mango se elabora secando y tallando determinado tipo de algas entre otros utensilios. Después de descubrir todo esto y mucho más, de convertirte en todo un experto en las algas que se cultivan y recogen en este rincón irlandés, podrás vivir también una experiencia excepcional que empieza en el Centro de Visitantes de Skelling Experience y continua con un paseo en barco (no puede disfrutarse siempre depende de las condiciones del mar) que termina en un imponente monasterio en el que despertó la fuerza…

Lo del despertar de la fuerza es literal y es que este enclave fue uno de los lugares de rodaje de la saga Star Wars, ahora bien, su relación con las algas es si cabe más importante: en la mayor de las islas Skelling hay un antiguo monasterio al que se accede desde el mar a través de una escalera de 600 escalones y se cree que los monjes que lo habitaban, dado que era un lugar difícil de abastecer, incluían las algas en su menú diario.

Balneario Killcullen’s Seaweed | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Más que los usos culinarios de las algas, que no podemos negar que son más de tradición oriental que occidental, te interesan sus usos cosméticos? Si eres un amante del turismo wellness la Ruta Costera del Atlántico te interesa porque hay no pocos balnearios que vienen usando las algas en sus tratamientos desde hace siglos; ¿los lugares más recomendados? Destacamos dos: Strandhill, un pueblo tan popular por sus playas aptas para la práctica del surf y por su centro de baños calientes de algas marinas frente al mar (Voya Seaweed Baths); en Enniscrone, un lugar de paisajes de escándalo, está Killcullen’s Seaweed Bath, una antigua casa de baños de la época eduardiana en la que se disfrutan baños de algas marinas desde hace más de un siglo.