5 consejos para reservar vacaciones éticas con la fauna y flora salvaje

Con el auge del turismo de experiencias y masificación en entornos naturales es fácil caer en errores o negligencias que además de afectar al viajero, es perjudicial para la flora y animales del lugar que pretendemos visitar. Por este motivo, la web de viajes baratos Holidayguru ha resumido los 5 consejos más importantes a tener en cuenta antes de reservar tus vacaciones en la naturaleza.

Elefantes | Pixabay

1. Evita las interacciones interactivas forzadas

Un indicativo de malas prácticas sucede cuando los animales se utilizan con fines de entretenimiento, mostrando comportamientos que no son naturales (incluido el encuentro con humanos). Bañar elefantes u otros animales, darles de comer o pasear en ellos puede parecer inofensivo, pero esconde un entrenamiento mediante dolor o inanición para comportarse siguiendo órdenes, más allá del potencial peligro para los humanos.

2. Verifica la política del touroperador

Ya sea en un safari en Namibia o avistando los famosos 'frailecillos' de Islandia, muchos operadores informan de sus buenas prácticas, pero no siempre las cumplen. Si mencionan las distancias específicas y regulaciones, lo más probable es que estas prácticas sean sinceras. Unas declaraciones en su web a favor de la vida salvaje no sirven de nada si la empresa no cuenta con política de seguridad y protección de la vida salvaje.

3. Lee las opiniones de otros viajeros

Desde preparar un estofado en el suelo volcánico de Azores al turismo en cuevas, en ocasiones las redes sociales masifican destinos y actividades, cuya alta demanda lleva al límite al destino. Revisar con detalle las opiniones de los viajeros puede hacernos descubrir comportamientos negativos para con el destino que no habíamos pensado con anterioridad.

4. Infórmate sobre las regulaciones locales

Cada área protegida tiene sus propias normativas. Asegúrate de conocer y respetar las reglas locales, así como las rutas designadas, las restricciones de acceso a ciertos lugares y las limitaciones en cuanto a horarios o grupos permitidos. Estas regulaciones están diseñadas para proteger los ecosistemas frágiles, por lo que es esencial seguirlas para evitar dañar el medio ambiente.

5. Hazte preguntas

¿Cómo se aseguran de que mi presencia no perturba la vida silvestre? ¿Tendré un guía que tenga experiencia en hablar sobre esta región, entorno o especie? ¿Es realmente necesario para mí realizar esta actividad durante mi viaje? Encontrar las respuestas antes de tomar la decisión de reservar nos ayudará a unas vacaciones éticas y responsables.