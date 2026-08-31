El sorprendente edificio de Marsella que nació para encerrar a los pobres y hoy es uno de los grandes tesoros de la ciudad

Ponemos rumbo a Marsella, una de las ciudades con más encanto de Francia. Allí nos podemos topar con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, como es el caso de la Vieille Charité, situado en el barrio Le Panier, en el centro histórico de la ciudad. El complejo se puede visitar desde la rue de la Charité y cuenta con aproximadamente cuatro museos. En su época, era el lugar donde se encerraban los mendigos de la ciudad Foceana.

¿Cómo surgió La Vieille Charité de Marsella?

Todo comenzó en 1640 tras un edicto real destinado a “encerrar a los pobres y mendigos”. Así pues, se decidió construir la Vieille Charité, con la intención de acoger a los más desfavorecidos. Este proyecto estaba teniendo ciertas dificultades, por lo que en 1670, Pierre Puget, arquitecto del rey, dibujó los planos de lo que fue uno de sus mayores logros.

La construcción se extendió de 1671 a 1745. Durante más de un siglo y hasta la Revolución francesa, la construcción acogió a los mendigos de la ciudad. Con posterioridad, la Vieille Charité se convirtió en hospicio. No podemos dejar de mencionar que en el año 1905 fue utilizada por el ejército y luego, en 1922, como alojamiento social para las personas cuyas casas habían sido completamente destruidas. Hay que destacar que, en 1943, la Vieille Charité acogió a varias familias que tuvieron que ser evacuadas antes de la destrucción del Puerto Viejo por parte de los alemanes.

La Vieille Charité | Imagen de Zairon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

A principios del siglo XX, esta construcción estaba prácticamente abandonada. De hecho, fue Le Corbusier quien informó a la ciudad del mal estado en el que se encontraba el edificio. Fue entonces cuando dieron el paso de restaurarlo. En el año 1951, tanto la capilla como el hospicio fueron declarados monumentos históricos mientras que, en el año 1961, comenzaron los trabajos de restauración y duraron casi 25 años después de que todos los residentes fuesen realojados.

En la actualidad, la Vieille Charité de Marsella se ha convertido en un centro polivalente que reúne un gran número de estructuras de carácter cultural. Esto hace posible que esta ciudad francesa sea un lugar único en muchos sentidos. Esta construcción no solamente desprende mucha calma, sino que también cuenta con una impresionante belleza.

Detalle de la capilla y hospicio de la Vieille Charité | Imagen de Charliemoon, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar el estilo arquitectónico tan representativo del siglo XVII con la Capilla de Puget de estilo barroco. En cuanto a la fachada frontal de la construcción es estilo del Segundo Imperio y está perfectamente decorada con el tema de la caridad. Por lo tanto, más que un museo, la Vieille Charité es una invitación al descanso a través de un viaje en el tiempo complementado con diversas paradas culturales.

Y es que más allá de exposiciones permanentes y temporales, este centro también tiene un cine, una librería, un centro de poesía y hasta un bar restaurante. Es más que evidente que hay muchas cosas que hacer en el Museo de Artes Africanas, el de Arqueología Mediterránea, el de Artes Amerindias e, incluso, el de Artes Oceánicas. Así que si estás pensando en visitar Marsella, ¡no dejes pasar la oportunidad de recorrer el barrio Le Panier y dejarte llevar por el encanto de la Vieille Charité!