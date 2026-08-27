Porto Santo, el rincón árido y dorado de Portugal que pocos conocen

Porto Santo forma parte del archipiélago de Madeira, aunque a simple vista parece de otro mundo. Está a unos 40 kilómetros al noreste de la isla principal, a la que se llega en poco más de dos horas en ferry o en apenas 25 minutos en avión. Mientras Madeira es verde, montañosa y húmeda, Porto Santo es plana, árida y seca, con un paisaje volcánico que recuerda más a un desierto que a una isla atlántica.

Casi 9 kilómetros de arena dorada

Su gran atractivo es una playa ininterrumpida de casi 9 kilómetros, de arena fina y dorada, que se extiende a lo largo de toda la costa sur. El agua, cálida y turquesa, y el clima suave durante todo el año la convierten en el destino de escapada favorito de los propios madeirenses.

La arena de Porto Santo tiene, además, fama de propiedades terapéuticas: desde hace generaciones se usa en baños calientes para aliviar dolores reumáticos y musculares, gracias a su riqueza mineral.

Historia ligada a los grandes descubrimientos

Porto Santo fue el primer territorio descubierto por los portugueses en su expansión marítima, en 1418, de la mano de los navegantes João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira. Años más tarde, Cristóbal Colón vivió en la isla antes de emprender sus viajes hacia América, un capítulo que hoy se recuerda en un pequeño museo dedicado a su figura en la capital, Vila Baleira.

Hoy, la isla ha sido reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y combina su perfil de retiro tranquilo con propuestas como un campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros, ideal para quienes buscan algo más que playa.

Con apenas 5.000 habitantes y un ritmo de vida pausado, Porto Santo sigue siendo, para muchos, el secreto mejor guardado del Atlántico portugués.