5 viñedos que parecen imposibles pero son muy reales

Empieza ya mismo el tiempo de vendimia, lo hace hacia el final del verano como para darnos motivos para alegrarnos del ocaso de la temporada cálida y seguir viajando aunque no buscando playas sino viñedos, no chiringuitos sino bodegas, no actividades acuáticas sino de enoturismo. En esta ocasión no vamos a proponerte visitar viñedos centenarios ni bodegas con encanto sino lugares que, a primera vista, te harán preguntarte cómo es posible cosechar en ellos ¿estás pensando ya en la viticultura heroica de la Ribeira Sacra? No es para menos… pero ese es solo el principio de nuestro viaje, nos vamos a cinco zonas vinícolas que batallan temporada tras temporada con un terreno que hace casi imposible la mecanización:

Ribeira Sacra en Galicia, España

Vendimia en la Ribeira Sacra | Imagen cortesía de Turismo de la Ribeira Sacra

Es el ejemplo por excelencia de viticultura heroica porque aquí se supera de largo el mínimo del 30% de pendiente exigible para hablar de viticultura heroica, es más, aquí hay viñedos que superan el 80%, tanto es así que hay zonas en que no solo se cosecha la uva manualmente sino que quienes lo hacen tienen que descender por el viñedo con arnés por su propia seguridad.

Estos viñedos está en las laderas de los cañones del Sil, también junto al Miño y otros ríos más pequeños de la zona; lo de cosechar en estos viñedos es heroico de verdad: se hace a mano, las pendientes son extremas, la accesibilidad difícil (a veces incluso por el río) y la mecanización… prácticamente nula. Además está el aspecto paisajístico porque los viñedos han cambiado el paisaje de estas laderas hoy vinícolas y nos regalan estampas, especialmente las que se ven desde el Sil, realmente espectaculares.

Cinque Terre en Italia

Viñedos en Cinque Terre | Imagen de Josh & Jelena from Vancouver, Canada, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La zona de Cinque Terre es muy famosa por sus pueblos de colores asomados al Mediterráneo pero también por sus viñedos que son casi imposibles porque, aunque las pendientes sobre el mar en las que han sido cultivados no son tan exageradas como las de las Ribeira Sacra, aquí se afrontan otras dificultades que están en el propio terreno que tuvo que ser trabajado en terrazas sostenidas por muros de piedra para que se mantuviera.

La viticultura aquí es heroica por las pendientes, por las propias terrazas que las salvan y protegen el terreno, por las dificultades de acceso (son a veces tantas que se ha creado un monorraíl agrícola para llegar donde ningún vehículo puede acceder) y, para completar las dificultades, los muros exigen también un importante mantenimiento.

Douro en Portugal

Viñedos en Douro, Portugal | Imagen de Aires Almeida from Portimão, Portugal, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

El norte de Portugal es particularmente famoso por sus vinos ¿sabías que también aquí también se da viticultura heroica? Sucede porque se han cultivado viñedos en las montañas, sobre las laderas que miran al Duero, se hizo sobre laderas pronunciadas que se salvaron construyendo terrazas sostenidas por muros. El paisaje que crean estos viñedos es espectacular e inolvidable porque las viñas descienden hacia el río dibujando formas geométricas.

Aquí hablamos de viticultura heroica no solo por las pendientes del terreno, también porque el suelo es rocoso, por la exigencia de terrazas gigantes y, en consecuencia, las dificultades para acceder a ellas.

Valle del Mosela en Alemania

Viñedos en el Valle de Mosela, Alemania | Imagen cortesía de Turismo de Alemania

El viñedo más famoso es el Bremmer Calmont, cultivado en un terreno cuya pendiente supera los 65 grados, para trabajar aquí hay que tener las habilidades propias de un escalador; aquí el viñedo cae hacia el río pero esa no es la única dificultad que ofrece, el propio terreno también ofrece las suyas: se trata de un suelo de pizarra y las vides tienen que colarse entre sus grietas para llegar al suelo rico ¿ventajas? Solo una, su orientación sur-sureste que facilita su exposición al sol.

La viticultura aquí es heroica por la pendiente en primer lugar, también por el suelo que es de pizarra y porque la mecanización es impensable, aquí se cosecha a mano y parece imposible hacerlo de otro modo.

Banyuls-sur-Mer en Francia

Viñedos en Banyuls-sur-Mer, Francia | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Banyuls-sur-Mere

El quinto en discordia es, probablemente, el viñedo de viticultura heroica menos conocido de los que incluimos en esta noticia ¿sabes dónde están? Ocupan laderas que van prácticamente de los Pirineos al Mediterráneo elevándose desde el nivel del mar a 400 metros de altitud sobre terrenos de grandes pendientes. Los viñedos se cultivan en terraza para salvar en lo posible la pendiente y las terrazas se sostienen con muros de piedra, cuentan además con canales para llevar el agua a la tierra.

Trabajar aquí es heroico y no solo por la pendiente, por lo estrechas que son las terrazas o por las dificultades de acceso, también porque la mecanización es imposible y mantener los muros y los canales de riego es tan trabajoso, si no más, como cosechar.