El "superseptiembre" amenaza con acabar con el último mes barato para viajar

Durante años, esperar hasta septiembre para viajar era uno de los trucos más sencillos para ahorrar. Los niños regresaban al colegio, las playas se vaciaban y tanto los vuelos como los alojamientos reducían sus precios tras el final de agosto. Sin embargo, este pequeño secreto es cada vez menos secreto.

El llamado "superseptiembre" se ha convertido en una de las principales tendencias viajeras de 2026. Según el informe Travel Trends 2026 de la asociación británica ABTA, el 24% de los viajeros tenía previsto disfrutar de sus vacaciones durante este mes, frente al 17% registrado en 2023.

Los datos de la agencia de viajes eSky también reflejan este cambio. Las reservas para septiembre han aumentado un 57% respecto al año anterior, impulsadas por quienes buscan temperaturas más agradables, menos aglomeraciones y precios todavía inferiores a los de julio y agosto.

España, el destino favorito del "superseptiembre"

Tren en Sitges, cerca de la playa en Barcelona | iStock

España es la gran beneficiada de esta nueva forma de viajar. El país concentra el 27,9% de las reservas para septiembre, por delante de Grecia, con un 17%; Italia, con un 10%; Turquía, con un 6,5%; y Bulgaria, con un 6%.

El buen tiempo que se mantiene en gran parte del territorio y la posibilidad de disfrutar de playas y ciudades sin las multitudes de agosto explican buena parte de este éxito. Además, las tarifas aéreas todavía experimentan importantes bajadas cuando termina la temporada alta.

El problema es que el aumento constante de la demanda podría acabar empujando los precios al alza. Si cada vez más personas retrasan sus vacaciones para aprovechar estas ventajas, septiembre corre el riesgo de dejar de ser ese último refugio económico y tranquilo después del verano.

Por ahora, continúa ofreciendo tarifas más bajas, temperaturas agradables y menos aglomeraciones. Pero todo apunta a que reservar con antelación será cada vez más importante para disfrutar del “superseptiembre” sin terminar pagando precios propios de agosto.