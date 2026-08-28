Manchavino: el último fin de semana de agosto es tiempo de fiesta y vendimia en Socuéllamos

Lo de Socuéllamos este fin de semana es una fiesta enológica de escándalo porque además de arrancar su vendimia y homenajear a la Virgen de Loreto, Manchavino se estrena como Fiesta de Interés Turístico Regional y por eso este encuentro vinícola es este año más grande y espectacular que nunca, porque el estreno de este reconocimiento también merece celebrarse.

Ciudad Real es una provincia que recuerda al Quijote y sus molinos y también a la España vaciada pero no deja de ser por eso una provincia con secretos, historia y fiestas imperdibles como las de Socuéllamos, especialmente imperdibles para quienes los viñedos y bodegas son tan atractivos en tiempo de vendimia como las playas en verano; si eres de esos, todavía estás a tiempo de organizar una escapada de fin de semana para poner un broche de oro y vino al mes de agosto.

Migas en Socuéllamos | Imagen cortesía de Turismo de Socuéllamos

La tradición vinícola de Socuéllamos es centenaria y en el último fin de semana de agosto se celebra como merece, más si cabe este año porque Manchavino estrena edición especial en la que confluyen tanto la Fiesta de la Vendimia como las fiestas de la Virgen de Loreto. ¿Y cómo será la celebración? La agenda de actividades no puede ser más completa: eventos gastronómicos como catas y degustaciones, musicales, actividades relacionadas con la cultura manchega y las tradiciones locales… Del 28 de agosto al 30 de agosto en Socuéllamos no hay lugar para el aburrimiento.

Serán casi una veintena de bodegas las que ofrecerán sus productos y organizarán catas para permitir su degustación, también habrá un espacio para food trucks con una propuesta gastronómica diversa que incluye propuestas locales e internacionales de modo que podrás elegir con qué tipo de bocado maridar los vinos de Socuéllamos; habrá animación durante todo el día, también concursos y actividades infantiles y, a partir de las 8 de la tarde, arrancará la velada con actuaciones musicales.

Museo Torre del Vino en Socuéllamos | Imagen cortesía de Turismo de Socuéllamos

¿Tienes claro que te escaparás este fin de semana a Socuéllamos? Solo necesitas adquirir tu entrada para poder acceder al recito de la feria, una entrada que incluye también la degustación de 5 vinos a elegir entre las bodegas que participan en Manchavino.