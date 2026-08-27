La trampa para turistas del aeropuerto de Lisboa: taxis con taxímetros falsos y rodeos kilométricos

El aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa se ha convertido en el escenario de numerosas denuncias de viajeros que aseguran haber pagado mucho más de lo habitual por llegar hasta el centro de la ciudad. Taxímetros que nunca se encienden, aplicaciones falsas, rodeos de varios kilómetros y conductores que solamente aceptan efectivo forman parte de las prácticas señaladas.

Ante el aumento de las quejas, la Policía de Seguridad Pública portuguesa ha realizado una operación en la parada de taxis de la zona de llegadas. Los agentes inspeccionaron alrededor de un centenar de vehículos y registraron 67 infracciones relacionadas con el servicio.

La irregularidad más repetida fue la colocación incorrecta del taxímetro, detectada en 32 ocasiones. También se encontraron conductores sin el certificado obligatorio, vehículos sin la documentación necesaria, inspecciones caducadas e incluso un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol.

Viajes de 11 euros que terminan costando más de 20

Taximetro | Istock

Algunos pasajeros han relatado en redes sociales cómo los trayectos habituales desde el aeropuerto han llegado a duplicar su precio. Un usuario explicó que llevaba más de diez años pagando alrededor de 11 euros por viajar hasta Largo do Rato, pero que varios conductores intentaron cobrarle entre 19 y 21 euros.

Según su testimonio, los taxistas tomaron desvíos innecesarios de varios kilómetros o mostraron en sus teléfonos móviles supuestos taxímetros con cantidades superiores. Después exigieron que el pago se realizara en efectivo.

Otra de las prácticas denunciadas consiste en negociar una cantidad antes de comenzar el recorrido y mantener el taxímetro apagado. Si el pasajero no pregunta previamente, algunos conductores deciden el precio al llegar al destino.

Cómo evitar pagar de más

Taxi Lisboa | Istock

Antes de iniciar el trayecto, es recomendable comprobar que el taxímetro está encendido y evitar aceptar precios cerrados que no hayan sido solicitados previamente. Consultar la ruta en el teléfono también permite detectar desvíos injustificados.

Guardar el recibo, la matrícula y el número de licencia del taxi puede resultar útil si es necesario presentar una reclamación. También conviene preguntar antes de subir si es posible pagar con tarjeta para evitar que el conductor exija efectivo al finalizar el recorrido.

La asociación portuguesa que representa al sector del taxi ha criticado la forma en la que se desarrolló la inspección, aunque asegura que también trabaja para combatir las prácticas ilegales. Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo vigilancia uno de los primeros servicios que utilizan miles de turistas nada más aterrizar en Lisboa.