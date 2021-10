Tres destinos esenciales para los amantes de Halloween: Irlanda, México y Estados Unidos

La importancia de Irlanda es esencial porque es en este país donde se sitúa el origen de Halloween; y es que se trata de una fiesta de origen celta en la que se celebraba el fin del verano, la cosecha y el inicio del nuevo año celta; si estas no te parecen razones de suficiente peso aquí va una más: el de Londonderry (localidad de Irlanda del Norte también conocida como como Derry) pasa por ser la mayor fiesta de Halloween de Europa, una fiesta que se celebrará del 29 al 31 de octubre bajo el lema 'El despertar de la ciudad amurallada'.

Por si fuera poco espectacular el Halloween de Derry, en esta ocasión y por primera vez desde que comenzó a celebrarse, la fiesta traspasará las fronteras de la ciudad y llegará a localidades vecinas, dicho de otro modo, en 2021 los espíritus de Samhain no solo deambularán por las calles de la ciudad amurallada de Derry sino también por otras localidades vecinas... Se trata de una celebración de Halloween histórica no tanto por su propia historia, esta es su edición número 35, sino por su origen: comenzó a celebrarse en recuerdo del Samhain, una festividad celta con más de 2000 años de antigüedad que celebra el año nuevo celta pero ¿cuál es la relación entre el año nuevo celta, que comienza el 1 de noviembre, y el terror de Halloween? Según la tradición del Samhain los difuntos vuelven a la tierra cuando el año nuevo comienza...

Derry Halloween | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

De Irlanda saltamos el charco, lógicamente, a Estados Unidos porque es cierto que quien popularizó internacionalmente la fiesta de Halloween fue este país ¿cómo? Hollywood tuvo algo que ver en ello... En cualquier caso hay dos lugares que podemos considerar epicentro de Halloween en Estados Unidos, uno es Salem por el famoso casos de sus brujas y otro es el cementerio de Sleepy Hollow ¿recuerdas la leyenda del jinete sin cabeza?. Dicen que Salem es el mejor lugar de Estados Unidos para celebrar Halloween porque se celebra el Festival Haunted Happening, un festival que actualmente dura semanas y que incluye tours históricos y un acercamiento terrorífico a los famosos juicios de Salem.

Claro que por interesante que resulta Salem para celebrar Halloween no es posible pensar en Estados Unidos y en esta fecha en particular y no recordar la leyenda de Sleepy Hollow, una obra de Washintong Irving llevada al cine por Tim Burton con Johnny Depp como protagonista; pero es que además en el cementerio de Sleepy Hollow está enterrado el autor y por si esto fuera poco ahí se celebra una curiosa exposición de calabazas talladas e iluminadas que resulta bastante... terrible.

Sleepy Hollow | Pixabay

Nos vamos a México y rompemos de algún modo con la tradición de Halloween porque así como el Halloween americano está íntimamente ligado al irlandés (de allí vino en el Mayflower y en los barcos que llegaron después...) en México nada sabían del fin del verano celta ni cosa semejante cuando celebraban, y todavía celebran hoy, el día de los muertos. Todo México es un destino fantástico para descubrir un día de los muertos que sin duda habrás conocido gracias a la deliciosa película Coco... pero hay localidades mexicanas especialmente recomendadas por la espectacularidad de sus celebraciones: Oaxaca es una de ellas pero también Guadalajara y, por supuesto, la capital, Ciudad de México.

Por supuesto que estos tres países se nos antojen unos fantásticos destinos para Halloween no significa que otros no lo sean ¿cómo negarle esa importancia a lugares como la Transilvania rumana de Drácula o incluso a muchos pueblos españoles donde la tradición del día de difuntos va más allá de la visita al cementerio el día 1 de noviembre?.