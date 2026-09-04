Lugares en los que disfrutar de las grandes migraciones europeas

Si eres un amante de las aves y practicas el aviturismo seguro que ya has pensado en viajar a alguno de estos lugares, no nos referimos a destinos en los que sea más o menos fácil ver aves sino a los puntos más recomendados para ver aves migrando; a continuación te recomendamos varios lugares que son enclaves esenciales de las grandes migraciones europeas:

Estrecho de Gibraltar, en España

Estrecho de Gibraltar | Pixabay

Si quieres ver a cientos de miles de rapaces y cigüeñas migrando hacia África tu mejor destino es el Estrecho de Gibraltar: es uno de los grandes cuellos de botella no solo europeos sino mundiales para las aves planeadoras, tanto es así que algunas estimaciones confirman que cada año son alrededor de 250.000 las rapaces que cruzan de Europa a África por este punto: cigüeñas, milanos, águilas, abejeros, aguiluchos, buitres, halcones… ¿Y cuál es el mejor momento del año para disfrutar de este espectáculo? Hay dos, entre los meses de marzo y mayo y muy especialmente entre los meses de agosto y octubre.

Bósforo, en Turquía

Bósforo, Turquía | Pixabay

La imagen de las grandes aves rapaces y las cigüeñas sobre Estambul es única; es precisamente la imagen de las aves sobre esta emblemática ciudad la que le da al Bósforo un plus como destino recomendado y recomendable para ser testigo de las grandes migraciones europeas. Y ¿cuál es la mejor época del año para ser testigo de esa imagen? Más o menos el mismo que para el Estrecho de Gibraltar: entre los meses de abril y mayo y sobre todo entre los de agosto y octubre.

Estrecho de Mesina, en Italia

Aves migrando en el Estrecho de Mesina | Pixabay

Como sucede en el Estrecho de Gibraltar, en el de Mesina también se produce una gran concentración de rapaces migratorias pero aquí no hablamos de dos momentos en el año sino de un enclave especialmente recomendado para ser testigo de la gran migración primaveral, entre los meses de marzo y mayo. Así que si viajas en otoño elige el estrecho de Gibraltar o el Bósforo pero si lo haces en primavera… no descartes el estrecho de Mesina.

Otros enclaves que merecen la pena

Aves en la costa del mar de Wadden | Pixabay

Es verdad que el estrecho de Gibraltar y el de Mesina junto con el Bósforo son algo así como los grandes hubs migratorios europeos pero eso no significa que no haya otros lugares que sean lo que son y como son por su importancia para las aves migratorias; lugares como el Mar de Wadden en cuyas marismas hacen algo así como escala y fonda millones de aves acuáticas; Hortobágy en Hungría es por su parte el gran humedal continental porque por él pasan grullas, gansos, rapaces y muchas otras aves migratorias; y, si hablamos de grullas, podemos quedarnos más cerca porque Gallocanta, en España, nos regala una estampa excepcional con decenas de miles de grullas reunidas en una laguna.